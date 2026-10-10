Por el huracán 'Simón', SEP anuncia suspensión de clases para el lunes 12 de octubre en este estado

Ante la amenaza que representa el huracán ‘Simón’ en las costas del Pacífico mexicano, las autoridades educativas de Jalisco anunciaron la suspensión de clases presenciales para el próximo lunes 12 de octubre en 22 municipios de la entidad.

Esto como medida preventiva frente a las lluvias intensas, fuertes vientos y posibles inundaciones que podría ocasionar el fenómeno meteorológico durante el fin de semana.

La determinación fue anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y confirmada por la Secretaría de Educación estatal , luego de que los pronósticos meteorológicos advirtieran sobre cambios en la trayectoria del ciclón, principalmente en las inmediaciones de Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco.

El mandatario estatal explicó que la suspensión también se aplicó el viernes 9 de octubre y permanecerá vigente durante el lunes 12, con el objetivo de evitar que estudiantes, docentes y personal educativo se trasladen por caminos o zonas que pudieran resultar afectadas por las condiciones climáticas.

¿En qué municipios se suspenderán las clases?

De acuerdo con las autoridades educativas, la suspensión de actividades escolares abarcará 22 municipios distribuidos entre las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula y Sur de Jalisco, consideradas entre las zonas con mayor exposición a los efectos del huracán.

En la región Costa Sur, los municipios afectados son Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.

Por su parte, en la región Costa-Sierra Occidental, la suspensión contempla Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Mientras tanto, en Sierra de Amula, los municipios incluidos son Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco. Finalmente, Tolimán también se encuentra contemplado dentro de las restricciones escolares.

Cabe destacar que la suspensión no será generalizada en todo Jalisco, por lo que municipios como Guadalajara y Zapopan no forman parte del listado anunciado originalmente por las autoridades estatales.

UdeG también suspende actividades presenciales

La Universidad de Guadalajara confirmó que sus centros universitarios, preparatorias y módulos ubicados en los 22 municipios señalados permanecerán sin actividades presenciales desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre.

Esta medida también contempla al personal académico y administrativo de los planteles afectados, con la finalidad de disminuir los desplazamientos durante las condiciones meteorológicas adversas.

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población evitar actividades al aire libre, mantenerse alejada de ríos y arroyos, no intentar cruzar vialidades inundadas y prestar atención a los comunicados sobre posibles evacuaciones.