Por esquivar a un perro, conductor vuelca su camioneta en la carretera Tepehuanes-Guanaceví

Un hombre ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Durango, luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por la carretera Tepehuanes-Guanaceví, en el municipio de Guanaceví.

El lesionado fue identificado como Roberto Eleazar Castro Nájera, de 32 años de edad, supervisor de operaciones de la empresa ISEDSA, quien fue reportado como policontundido a consecuencia del accidente registrado durante la madrugada del martes.

De acuerdo con la declaración recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 01:00 horas, cuando conducía una camioneta de la marca Dodge, línea RAM, de color blanco con logotipos de la empresa sobre la carretera Tepehuanes-Guanaceví, a la altura del kilómetro 28.

El conductor explicó que, de manera repentina, un animal que al parecer era un perro se atravesó en el camino, por lo que realizó una maniobra para intentar esquivarlo.

Añadió que, al invadir parcialmente el carril contrario, observó que una camioneta se aproximaba de frente, por lo que decidió salir de la carpeta asfáltica para evitar una colisión frontal.

La unidad terminó impactándose contra varios árboles y posteriormente volcó. Elementos de Protección Civil del municipio de Tepehuanes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al nosocomio antes mencionado, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizarán las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.