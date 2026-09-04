Por extorsiones, comerciantes de Durango ya no contestan llamadas y pierden ventas

Se han incrementado exponencialmente las llamadas de intentos de extorsión, por lo que, a decir de la expresidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, se ha optado por no responder los teléfonos.

“A tal grado, que ya no contestamos teléfonos, aunque nosotros como empresarios, como comerciantes, tenemos que estar abiertos a cualquier llamada, pero tristemente ahorita ya no sabemos si pueda ser un cliente o pueda ser un extorsionador. Es por eso que ya números no registrados, realmente no los estamos contestando”, evidenció.

En tal sentido, explicó que esto está afectando bastante a los negocios ya que se pierden ventas, por no estar en posibilidad de responder las llamadas que les llegan a sus establecimientos.

“Muchas veces se nos van las ventas porque tal vez era una venta, pero no nos vamos a estar arriesgando a extorsiones, mucho menos a otras situaciones y hacemos lo pertinente: estar coadyuvando con autoridades”, mencionó.

Y es que, ya prácticamente todos los días se reciben llamadas de este tipo. “Ahorita son casi de diario y ya la mayoría, todos los comerciantes, los empresarios determinamos con eso pues no contestar llamadas desconocidas. Ya solamente que si es un cliente pues que mande un mensaje y ya nos comunicamos, pero tenemos que hacer frente a todo”.