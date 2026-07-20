Por falta de alumnos, cerrarán 24 escuelas de Durango en el próximo ciclo

La disminución de la población infantil en Durango provocará el cierre definitivo de 24 escuelas para el próximo ciclo escolar, la mayoría ubicadas en comunidades rurales donde la falta de alumnos hace inviable mantener abiertos los planteles.

El secretario de Educación del Estado, Guillermo Adame Calderón, explicó que este fenómeno se presenta de manera constante desde hace varios años y obedece a la reducción de la matrícula en educación básica, principalmente en los niveles de preescolar y primaria.

Detalló que algunas escuelas dejarán de operar por completo, mientras que en otras el servicio educativo será absorbido por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), debido a que el reducido número de estudiantes ya no justifica la asignación de personal docente, conforme a las disposiciones nacionales.

El funcionario señaló que la matrícula en primaria ha disminuido alrededor de un 15 por ciento durante los últimos 15 años, situación que no solo ha provocado el cierre de planteles, sino también un excedente de maestros en algunas regiones del estado.

Precisó que el personal docente de las escuelas que desaparecen no es dado de baja, sino que es reasignado a otras actividades académicas, como programas de recuperación de aprendizajes, asesorías, escuelas de verano, actividades sabatinas o bien trasladado a zonas donde aún existe necesidad de profesores.

Indicó que el cierre de escuelas se concentra prácticamente en las comunidades rurales, donde el descenso en la población infantil ha sido más marcado, aunque aclaró que no contaba en ese momento con el desglose de los municipios o localidades afectadas.

Adame Calderón atribuyó esta situación al cambio en la pirámide poblacional. Explicó que en años anteriores la presión por el crecimiento de la matrícula se concentró primero en el nivel medio superior y posteriormente en el superior; sin embargo, actualmente ambos niveles mantienen una demanda estable, mientras que en educación básica continúa disminuyendo el número de alumnos.