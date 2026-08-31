Por falta de luz, suspendieron servicio en guardería para hijos de maestras de Durango

Entre las prisas y la emoción por el regreso a clases, miles de niñas y niños iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 en Durango. Sin embargo, reanudar las actividades académicas representó también reportes de incidentes de instituciones en las que no fue posible comenzar de forma óptima.

En tal sentido, de acuerdo con reportes que padres de familia hicieron a El Siglo de Durango, hubo algunos grupos que iniciaron el ciclo sin maestro en escuelas como la primaria Dr. Carlos Santamaría, ubicada en el Fraccionamiento Valle del Mezquital, y la primaria Elena Centeno de la Zona Centro, donde se reportó que al menos un grupo en cada una se encuentra sin maestro titular, por lo que los alumnos y padres de familia están en la incertidumbre.

Guardería suspendió el servicio

Además de escuelas sin maestros titulares en algunos grupos, hubo también reportes por docentes que no pudieron llegar a tiempo a sus planteles ya que no tuvieron donde dejar a sus bebés.

Y es que, se reportó una falla en el suministro de energía eléctrica del Centro de Atención Infantil (CAI) de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ubicado en el fraccionamiento Granja Graciela, donde se optó por suspender el servicio la mañana de este lunes.

Se informó a las madres de familia que, aunque desde el viernes se hicieron esfuerzos para reanudar la energía eléctrica e inclusive el domingo concluyeron los trabajos exitosamente, este lunes nuevamente amanecieron sin luz, por lo que no fue posible garantizar el buen estado de la comida y se tuvo que regresar a quienes habían llegado.

Esto representó una complicación para madres de familia docentes y administrativas con hijos desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años de edad.

Se espera que mañana se pueda reanudar el servicio.