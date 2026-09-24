¡Por fin! Sephora ya tiene fecha y hora para abrir su primera tienda en Durango, ¿cuándo será?

A unos días de que se cumpla un año del cierre del restaurante Applebee’s en Durango, está por abrir la tienda de maquillaje Sephora en el mismo local de Paseo Durango. Desde que comenzaron los rumores y empezaron a verse las primeras mamparas con la imagen de la cadena internacional, la emoción entre los duranguenses comenzó a crecer, y muchos comenzaron a preguntarse cuándo abriría. ¡Hay buenas noticias! Pues ya hay una fecha de apertura.

Cierre de Applebee’s y apertura de Sephora

A principios de octubre de 2025, Durango le dijo adiós a una de las franquicias internacionales más reconocidas en la ciudad, que estuvo en Paseo Durango desde que abrió el centro comercial en 2008, por lo que ofreció sus servicios y sus platillos a los duranguenses durante alrededor de 17 años.

El inesperado cierre de Applebee’s tomó por sorpresa a la mayoría de los duranguenses, pues a pesar de que se encontraba en el lado un poco más costoso, se había convertido en un lugar de reunión para familias y amigos, sobre todo durante los fines de semana.

Tras el cierre de Applebee’s, el local que se encuentra en Paseo Durango rápidamente comenzó a vaciarse, hasta quedar totalmente solo, y sin señales de la llegada de un nuevo negocio.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a observarse trabajos de construcción en el local, y se colocaron unas mamparas con la imagen de Sephora y la frase “por fin, Durango”.

La noticia creó expectativa, sobre todo entre las amantes del maquillaje, pues la cadena internacional ofrece diversas marcas de alta gama, así como productos para el cabello, perfumes y productos para el cuidado de la piel.

¿Cuándo abrirá Sephora en Durango?

Aunque en un inicio no se tenía una fecha precisa de apertura, y los trabajos de construcción no mostraban muchos avances, en días recientes se comenzaron a ver por la ciudad algunos anuncios con la fecha oficial de apertura de la tienda.

Será el próximo viernes 9 de octubre cuando Sephora abra las puertas de su primera sucursal en Durango, para ofrecer las diversas marcas de maquillaje y skincare al público.

Aunque en los anuncios promocionales no se especifica una hora, a través de algunos sitios de internet se ha dado a conocer que será a las 11:00 horas cuando se haga la inauguración.

Hasta el momento, Sephora no ha dado a conocer si habrá algún evento especial para la apertura; sin embargo, en inauguraciones de sucursales en otros estados la cadena ha ofrecido promociones especiales como cupones o regalos a las primeras 100 personas en la fila.