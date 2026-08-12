Por frontera sur entra ganado sucio que contamina con gusano barrenador al de México: CNC

Un problema que sigue afectando al sector ganadero de Durango y del país es el ingreso de ganado contaminado que llega por la frontera sur y afecta al ganado mexicano, señaló el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Antonio Morales Guzmán.

Indicó que el gusano barrenador del ganado (GBG) entró precisamente por la frontera sur, pese a las diferentes solicitudes a las autoridades federales para que se cerraran antes de que se propagaran los casos de está plaga.

Aseguró que esa zona “es por donde entra todo el ganado sucio que contamina al ganado mexicano”.

Morales Guzmán comentó que el único culpable es el Gobierno federal, porque redujo en más de 40 por ciento los recursos para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), destinados a la creación de moscas estériles que podían combatir el problema.

Explicó que, mientras Estados Unidos hizo lo propio al cerrar la frontera norte con México para evitar que el gusano siguiera avanzando, fue el ganado de Centroamérica el que contaminó al ganado mexicano.

“La realidad va a seguir siendo bien compleja. Este tema del que no hablábamos desde hace más de 30 años, el tema del gusano barrenador, yo creo que vamos a poder estar levantando bandera blanca en Durango en no menos de 5 o 7 años”.

Escenario complejo

En general, dijo que para el campo se vislumbra un escenario complejo, en el cual, al menos en los últimos siete años, se ha encontrado en el abandono por parte de las autoridades, pues muchos incentivos y programas dejaron de existir.

“Ya no hay apoyos para comprar una traila, una cultivadora, una empacadora, un tractor, como los había antes en los gobiernos encabezados por el PRI, que te aportaban hasta el 30 al 40 por ciento del costo de estos materiales, de estas maquinarias, o incluso en la tecnificación de los riegos para el campo”.

Apuntó que, ante todo lo que se está registrando rumbo a las elecciones de 2027, prevé que se registre una renovación importante.

“Se va a mover el tablero político de México, y yo creo que el repudio a los gobiernos de Morena, como lo ha mostrado Durango, habrá de quedar de manifiesto en la elección del 2027, de los 15 distritos locales que se vienen, y de los cuatro distritos federales, donde seguramente les habremos de poner una zapatiza, como las que les pusimos en el estado de Coahuila”.

En cuanto al tema del maíz, destacó que “México se ha convertido en lo que nunca nos imaginamos en la vida, que sería el líder mundial en importaciones de maíz, cuando antes no importábamos un solo kilo de maíz de otro lugar del mundo, y ahora se importan frijol, maíz, madera, lo que tiene sometido a los productores de Durango”.