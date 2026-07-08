Por graduaciones, sube 30% la venta de vestidos de fiesta en Durango: Canacope

Se incrementó un 30 por ciento la venta de vestidos de fiesta en Durango, por las graduaciones que se están llevando a cabo de alumnos que egresan de los distintos niveles educativos, lo que representa un respiro para el pequeño comercio.

Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) filial Durango, Lourdes Macías, quien refirió que también se incrementaron las ventas de tocados, coronas, vestimenta formal, moños, zapatos y calcetas, para las celebraciones de graduación.

Este incremento de 30 por ciento corresponde a las ventas de este año, aunque en relación con el año pasado las ventas han sido menores, agregó la entrevistada.

Asimismo, a lo largo de los años se ha observado una tendencia a la baja por las ventas que se hacen a través de internet. “Tenemos ya tiempo que estamos viendo que están disminuyendo las ventas porque hacen sus compras en línea”, manifestó.

Además, les afecta el comercio informal ya que las ventas se reparten, pero el pago de impuestos no, “si a todos nos cobraran parejo esto sería mucho mejor porque ellos no están pagando; nosotros como comerciantes establecidos pagamos lo que es la renta, la luz, el agua, empleados y todo”, mencionó.

Y agregó que inclusive hay comerciantes que optaron por migrar a la informalidad y vender a través de las redes sociales, para reducir su carga tributaria, “hay varios que ya dejaron sus negocios y están ahorita en la informalidad por lo mismo de que no hay lo suficiente para pagar”, indicó.