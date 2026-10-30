Durango

HALLOWEEN 2026

Por Halloween, la venta de dulces subió un 30% en Durango

Los precios del producto se han incrementado entre un tres y un ocho por ciento este año.

Por Halloween, la venta de dulces subió un 30% en Durango

Por Halloween, la venta de dulces subió un 30% en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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La celebración de Halloween ha representado un alivio temporal para el comercio, específicamente para las dulcerías.

Julia Ceceñas, socia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango y propietaria del establecimiento Eleonor Dulce Detalle, dio a conocer que durante esta época la venta de dulces registra un incremento de hasta un 30 por ciento, impulsada por el creciente número de personas que se suman a esta celebración y demandan productos con diseños alusivos.

“Lo más buscado es lo que tenga algo alusivo a la fecha. Ya sea que tengan calaverita, calabaza, murciélagos y las gomitas que es en sí el dulce que tiene la forma, ese es como que el más buscado”, citó.

Expuso que en promedio se gastan aproximadamente 300 pesos por persona en dulces para repartir entre niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, expuso que los precios del producto se han incrementado entre un tres y un ocho por ciento este año, un aumento superior al de otros años.


Asimismo, expuso que a pesar de la racha positiva por el Día de Halloween, el balance del año ha sido complicado para el sector ya que las ventas han caído hasta un 40 por ciento en comparación con el 2025, lo que atribuyó a la pérdida del poder adquisitivo en los hogares.


Expuso que la economía familiar se ha visto mermada y a las personas ya no les alcanza igual el dinero para destinarlo a estos productos.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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