Por inseguridad, subió el costo de las pólizas para transporte de carga en carreteras

Los robos y la quema de unidades, cuya incidencia aumentó en carreteras del país durante los últimos meses, impactó en un notable aumento en el costo de las pólizas para el transporte de carga en carreteras, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C (Amasfac) delegación Durango, Alberto Sifuentes.

“Los efectos de la inseguridad que hay a nivel nacional provocan que haya mayor índice de robos, la quema de vehículos realmente ha impactado de manera muy negativa en el tema de los costos de los seguros y lamentablemente el usuario final, que en este caso son los propios asegurados, pues ven un impacto importante en su bolsillo en este tipo de pólizas”, reconoció.

Dijo que afortunadamente en Durango no ha habido incidencia de robos, “pero lamentablemente las estadísticas son globales y entonces sí impactan en el tema general en costos”, agregó.

Señaló que lugares como el centro del país, el Bajío, Ciudad de México y el Arco Norte son considerados lugares peligrosos para el traslado de las mercancías.

Como El Siglo de Durango informó, durante los últimos meses se registró el robo de tres unidades duranguenses que transportaban mercancías en otros estados del país, reportaron comerciantes.