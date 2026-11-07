Por irregularidades en INE, advierten riesgo en la confianza ciudadana

Las presuntas irregularidades en contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE) deben investigarse hasta sus últimas consecuencias y sin trasladar responsabilidades a gobiernos anteriores, sostuvo el diputado local Martín Vivanco Lira.

El legislador criticó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, atribuyera la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE a decisiones de anteriores integrantes del Instituto y de actores políticos. Consideró que ese argumento busca deslindar al partido en el poder de los señalamientos relacionados con la actual administración del organismo.

Vivanco Lira consideró positivo que la nueva presidencia del INE haya presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero advirtió que esto debe traducirse en investigaciones que determinen si hubo irregularidades y quiénes serían responsables. También mencionó los señalamientos de funcionarios del propio Instituto y las revisiones que se encuentran en curso.

Advirtió que el caso no debe reducirse a una disputa entre partidos políticos, debido a que está en juego la credibilidad de una institución encargada de organizar las elecciones. Además, alertó que la falta de respuestas y de resultados en las investigaciones podría afectar la confianza ciudadana de cara al proceso electoral de 2027.