Por las nubes futboleras

El furor del mundial de futbol está en pleno apogeo. Y es verdad que el sentir ciudadano no está en otro lado que no sea el de ilusionarse con el destino deportivo que alcance en esta justa mundialista el combinado mexicano.

Como cada cuatro años desde 1994, la ilusión de la hinchada por el destino que alcance a la escuadra nacional se inflama hasta siempre concluir en lo mismo: la eliminación apenas se juega el primer partido de la segunda ronda. México a excepción 1986 donde la justa futbolera se realizó toda en casa, no como en esta ocasión que apenas se celebrarán 13 partidos de los 104 que jugarán total, nunca ha podido llegar al quinto partido, que desde que el formato es de 24 selecciones participantes a 32 a partir del mundial de Francia 98.

Siempre eliminados en octavos de final, a excepción de la decepcionante actuación 4 años atrás en Qatar en la que la participación se redujo a fase de grupos, la escuadra tricolor no ha podido dar el salto de calidad. Cuando muchos al caer en octavos, la oncena nacional se sitúa entre los 16 mejores, nunca más allá.

Sin embargo, extraño suceso ese que, al empezar a rodar el balón, una vez más regresan las expectativas sin fundamento. En el presente certamen, México ha ganado sus dos encuentros: en el partido inaugural en la tres veces mundialista cancha del estadio Azteca, ahora nombrado para este torneo Estadio Ciudad de México, derrotó a su similar de Sudáfrica por dos a cero, dejando un sabor que de debió haber conseguido más tantos; ayer realmente con fortuna derrotó por la mínima a la selección de Corea del Sur con un tanto conseguido por circunstancialidad meramente y no recibió el gol del empate por una providencial jugada del meta mexicano casi al final del encuentro celebrado en el Estadio Guadalajara ( que es el Akron, donde juegan las mismísimas Chivas del Guadalajara)

Falta un tercer juego para concluir la ronda inicial, que será ante Chequia, (antes República Checa) que no ha mostrado grandes cosas, por lo que sería muy difícil se que perdiera ese encuentro, por lo que es casi un hecho que en esta ocasión México calificará como primero de grupo, lo cual le dará ventaja de jugar los dieciseisavos de final en la capital del país, por lo que llegar al quinto partido (aunque ahora serían a octavos puesto que justo en este mundial la Federación Internacional de Futbol Asociado - la FIFA- incrementó el número de participantes de 32 a 48 equipos, por lo que agregaron una ronda más de eliminación directa) se ve probable.

Sin embargo, sin pretender ser aguafiestas ni mucho menos, puesto que habría que tener una mente peculiar para no contagiarse de la algarabía colectiva que trae consigo el devenir de los nuestros en su competencia mundialista. En esta ocasión, lejos estamos de tener la mejor selección mexicana que haya presentado. Los jerarcas del futbol profesional han tomado decisiones en detrimento claro de la calidad futbolística en aras de la protección de su negocio en el corto plazo, obteniendo, entre otras que la calidad del conjunto mexicano no pueda avanzar más allá de los que se ha hecho en los recientes mundiales.

Pero lo más sorprendente, más allá que la creación de las falsas expectativas es el abandono completo de la vida pública nacional y local.

Si la CNTE mantiene sus plantones y amenazas en la capital del país, ni quien le preste atención. Si en Durango llegan fuerzas especiales del ejército, quizá por los señalamientos públicos que se les han hecho a las autoridades de ese estado respecto a su relación con la mafia, ni quien levante una ceja.

Vaya, Torreón que luego del lamentable fallecimiento de su alcalde hace justo 2 semanas se encuentre en una especie de limbo en su vida municipal, siquiera se apresure para definir quien será en definitiva la persona que terminé el presente trienio, mientras el caos vial estalla como nunca.

La fiebre del mundial mientras la selección mexicana está en competencia es intensa, distrae más allá de lo comprensible, pero se irá y la realidad volverá instantáneamente para volver a la normalidad luego de un mes de andar por las nubes futboleras.