Por lluvias de las últimas horas en Durango, en 3 municipios el agua entró a algunas viviendas

Con las lluvias de las últimas horas, que fueron más intensas en la zona norte del estado de Durango, se registró el fallecimiento de una persona a la que le cayó un rayo, confirmó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada, quien habló también sobre las incidencias en municipios como Santiago Papasquiaro y Súchil.

“Efectivamente tuvimos condiciones de lluvia prácticamente todo el fin de semana y de hecho tuvimos situaciones en municipios como Santiago en donde algunas lluvias en la comunidad de La Campana generaron que el agua pudiera ingresar a algunos domicilios, seis domicilios aproximadamente”.

“Las lluvias que cayeron como se había pronosticado en la parte norte del estado provocaron que se incrementara el nivel del río Nazas, sobre todo a la altura del municipio de Rodeo, posteriormente en el municipio de Nazas”, indicó.

Por lo que reportó que en esta zona se estuvieron haciendo labores preventivas, para reducir riesgos.

“No tuvimos mayor contingencia por este tema en virtud de que se estuvo trabajando de manera coordinada con los propios municipios para estar advirtiendo a las comunidades aguas abajo, retirando a los pacientes que se encontraban en esa zona y también se hizo el retiro de algunos animales, algún ganado que estaba también sobre la orilla del río”, mencionó.

Sin embargo, hubo otros municipios donde la incidencia fue mayor. “Tuvimos lluvias fuertes sobre todo en los municipios de Vicente Guerrero y Suchil en donde se registró ahí en el caso del municipio de Vicente Guerrero en la comunidad de San Isidro, también el ingreso del agua en alrededor de seis domicilios y esto derivado de un canal que sobrepasó su nivel y el agua sale de su causa e ingresa a estos domicilios. En el municipio de Suchil, ahí en la comunidad de San Miguel de la Michilía también fueron alrededor de seis domicilios, que también producto del crecimiento de un arroyo, el agua ingresó hasta estos domicilios” manifestó.

Un deceso por lluvias en Durango

Asimismo, confirmó el fallecimiento de una persona en Pueblo Nuevo. “Lamentablemente esta fue otra situación que también se presentó y que derivó en la pérdida de la vida de una persona y por ello las recomendaciones que estamos haciendo”.

Alertan por más lluvias

Y advirtió que las lluvias seguirán en la entidad por lo que llamó a extremar medidas preventivas.