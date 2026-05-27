'Por más discursos de odio, no vamos a dejar de existir': Kenya Cuevas, activista LGBTQ+ en Durango

Diferentes colectivos, activistas y sociedad en general se preparan para la marcha del orgullo LGBTQ+ en Durango el próximo 20 de junio de 2026; sin embargo, desde que se publicaron algunos detalles de las actividades que se realizarán este año, se han recibido mensajes de odio.

La activista por los derechos de la comunidad trans, Kenya Cuevas Fuentes, manifestó un mensaje a la ciudadanía ante las críticas y ataques por la marcha.

“Todos tenemos derecho a manifestarnos y todos tenemos derecho a visibilizarnos. Por ejemplo, cuando se visibiliza el 8 de marzo la lucha feminista es totalmente respetable y yo la apoyo y la acompaño. También nosotros tenemos nuestra propia lucha”, afirmó.

Recordó que la movilización internacional del orgullo gay, que se realiza el 28 de junio, surgió de una lucha legítima.

“Nacen por los disturbios en Nueva York en 1978, cuando nuestra querida Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera enfrentan una manifestación por todas las redadas que vivían las personas de la diversidad. A partir de ese evento se generan las marchas a nivel mundial y en 1979 se realiza la primera marcha en Ciudad de México”, precisó.

Explicó que las marchas se han replicado en los estados y el mensaje para la sociedad es que las personas de la diversidad existen en todos lados y que, por más discursos de odio o ataques que reciban, no van a dejar de existir.

La activista por los derechos humanos relató que vivió violencia por parte de sus propios hermanos y propia familia debido a su forma de caminar y hablar desde los 9 años.

Todo lo que vivió desde pequeña como chica trans y al estar alejada de su hogar la llevó al camino del trabajo sexual, el consumo de sustancias, vivir en situación de calle y pasar algunos años en la cárcel; sin embargo, ahora lucha por su identidad de género y por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+.