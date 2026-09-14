Por morosidad, cancelarán créditos de lotes en fraccionamiento Durango Tierra del Cine

Unas 200 personas realizaron la solicitud para adquirir un terreno con servicios en el fraccionamiento municipal Durango Tierra del Cine, en su primera etapa; sin embargo, hay personas que solo dieron el enganche y llevan dos años sin continuar con sus pagos.

El Instituto Municipal de Vivienda dio a conocer que la entrega de lotes para esta primera etapa está próxima, pero será necesario revisar el estatus de cada solicitud, pues si se registra una morosidad de más de un año, los solicitantes sí podrían perder esa oportunidad.

Aunque la morosidad no representa el total de solicitudes, la autoridad reconoce que se han presentado todo tipo de situaciones, desde quienes solo dieron su enganche y quienes van al corriente, hasta quienes registran algún periodo de morosidad por dificultades en su economía.

A quienes presenten cartera vencida se les dará una oportunidad para ponerse al corriente; de no hacerlo, perderán el lote y este se le venderá a alguna persona que haya quedado fuera de las solicitudes y se encuentre en un tipo de lista de espera.

Es por eso que la dependencia de vivienda llama a los usuarios que adquirieron un lote a regularizarse, ya que si las personas solicitaron adquirir un terreno, es porque realmente tienen la necesidad.

Mientras que las personas que sí van al corriente o quienes liquiden a tiempo podrán ser poseedoras de su terreno para iniciar un proyecto de construcción.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la zona ya cuenta con los servicios de agua y drenaje; lo único en lo que se está trabajando es en la instalación del servicio de luz.