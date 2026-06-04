Por Mundial 2026, Aeropuerto de Durango refuerza protocolos de salud

En el Aeropuerto Internacional de Durango se mantienen activos los protocolos sanitarios correspondientes para detectar y prevenir el ingreso de pasajeros que puedan presentar alguna condición de riesgo epidemiológico.

Pedro Belmonte, director de la terminal aérea, comentó que las autoridades de salud federales implementan estas medidas a nivel nacional en todos los aeropuertos del país, con especial énfasis en aquellos que operan en conexiones internacionales.

El directivo detalló que el objetivo de estas acciones es contener cualquier situación que pudiera derivar en una emergencia sanitaria, una estrategia clave ahora que el país recibe a una gran cantidad de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Fútbol.

Asimismo, aclaró que estas revisiones se aplican exclusivamente en las salas de vuelos internacionales, que es donde desembarcan los pasajeros procedentes del extranjero. Con respecto a los vuelos nacionales, precisó que no se realizan inspecciones debido a que los viajeros internacionales ya fueron evaluados en su primer punto de entrada al territorio mexicano.

Finalmente, Belmonte reconoció que estas medidas de prevención se han intensificado debido a la justa mundialista, por lo que los filtros y protocolos sanitarios se mantendrán vigentes durante todo junio y julio.