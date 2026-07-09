Por Mundial 2026, Canaco reporta derrama de 234 mdp en Durango

El estado de Durango registró una derrama económica estimada en 234 millones de pesos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, derivada principalmente del incremento en el consumo de los hogares, informó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, con base en el análisis presentado por la Concanaco Servytur.

El estudio estima que alrededor de 360 mil familias duranguenses, equivalentes al 60 por ciento de los 600 mil hogares del estado incrementaron aproximadamente un 10 por ciento su gasto en alimentos, bebidas, entretenimiento y productos de conveniencia durante el torneo.

Con esta cifra, Durango se ubicó en la posición 24 a nivel nacional en derrama económica generada por el Mundial, compartiendo ese lugar con Morelos y Zacatecas.

El presidente de Canaco Durango, Sergio Sánchez López, destacó que, aunque el estado no fue sede de la justa mundialista, eventos de esta magnitud también generan beneficios para el comercio local, particularmente en restaurantes, establecimientos de alimentos, tiendas de conveniencia y negocios de entretenimiento.

Por su parte, el presidente de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que el reto es convertir el impulso económico que dejó el Mundial en una política permanente que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomente el turismo deportivo y promueva la digitalización del comercio.

Panorama nacional

La Concanaco Servytur presentó el balance económico "El balón dejó de rodar en México. La economía no", en el que estimó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una derrama económica nacional de entre 45 mil y 50 mil millones de pesos, impulsada por el turismo y el consumo de las familias mexicanas durante el torneo.

Del total estimado, 35 mil millones de pesos correspondieron al gasto turístico generado en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; 15 mil millones al consumo adicional de los hogares mexicanos en alimentos, bebidas, entretenimiento y productos de conveniencia; además de cinco mil millones de pesos por la venta de boletos.

En materia turística, la ocupación hotelera promedio en las tres sedes alcanzó 66 por ciento, con picos de entre 80 y 90 por ciento en los días de partido, mientras que las tarifas de hospedaje registraron un incremento promedio de 120 por ciento. Asimismo, se estima que 2.1 millones de turistas se hospedaron en hoteles y 700 mil utilizaron plataformas de alojamiento temporal. Los visitantes latinoamericanos permanecieron en el país un promedio de 16 días y extendieron sus recorridos a otras ciudades.

Fan Fest, principal detonador

El organismo también destacó que el Fan Fest realizado en la Ciudad de México se consolidó como uno de los principales detonadores de actividad económica, al desarrollarse en 39 fechas y 18 sedes, con una derrama estimada de dos mil millones de pesos, de los cuales mil 800 millones ya se habían generado al 6 de julio.

El presidente de Concanaco, señaló que el desafío ahora es transformar los beneficios económicos del Mundial en una política permanente que fortalezca a los negocios familiares, impulse el turismo deportivo, acelere la digitalización del comercio y consolide un calendario nacional de grandes eventos que mantenga el crecimiento económico durante todo el año. Asimismo, reiteró la importancia de fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos con respeto, reglas claras y unidad nacional.