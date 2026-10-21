Por obra de parque lineal, reubicarán 50 puestos de romería del Día de Muertos en Panteón de Oriente

Debido a las obras en proceso del parque lineal Benigno Montoya, frente al Panteón de Oriente, se anunciaron modificaciones en la ubicación de los puestos para la romería del Día de Muertos. Al menos 50 comerciantes serán reubicados.

La Comisión de Actividades Económicas reportó que serán 800 puestos en total los que participarán en la romería, con la venta de alimentos, ropa, flores y otros productos.

El regidor Ariel Maa López comentó que ya se realizó un análisis de los espacios durante una reunión con personal operativo y representantes de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, en la que se determinó, por el momento, que ese número de puestos deberá ser reubicado.

Aunque algunos comerciantes se anticiparon a expresar su molestia por el cambio, el regidor dijo que confía en que llegarán a un acuerdo con quienes serán reubicados, pues solicitaban instalarse junto a la escuela que se encuentra frente al panteón, donde en años anteriores colocaban sus puestos.

“Ellos comentaban la parte que está más adjunta a la primaria, donde estaba el puesto de las carnitas que ya también fue removido. Ahí es imposible poderse instalar porque ya hay una construcción del propio parque lineal y ya no va a ser posible”, reiteró.

Aseguró que será prioritario garantizar que los comerciantes cuenten con un buen lugar para realizar su actividad económica, sin poner en riesgo su seguridad y respetando el desarrollo de las obras del parque lineal.