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Por 'pistear' en la vía pública en Los Remedios, detienen a dos hombres

Policías que realizaban recorridos de vigilancia detectaron a los dos hombres en estas condiciones.

Por 'pistear' en la vía pública en Los Remedios, detienen a dos hombres

Por 'pistear' en la vía pública en Los Remedios, detienen a dos hombres

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres fueron detenidos la noche del miércoles 21 de octubre en el fraccionamiento Los Remedios, en la ciudad de Durango, luego de que presuntamente alteraran el orden público e ingirieran bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en el circuito Las Brisas, cerca de la calle Campanario y a la altura del mirador del Cerro de los Remedios. Los elementos realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron a los dos hombres en esas condiciones.

Los detenidos, identificados como José Armando y Juan José, quienes fueron trasladados a la Delegación Sur para quedar a disposición del Juzgado Cívico en turno.

Escrito en: Detenidos Durango bebida alcoholicas alterar orden Remedios,, detenidos, Armando, elementos

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