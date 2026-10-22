Por 'pistear' en la vía pública en Los Remedios, detienen a dos hombres
Dos hombres fueron detenidos la noche del miércoles 21 de octubre en el fraccionamiento Los Remedios, en la ciudad de Durango, luego de que presuntamente alteraran el orden público e ingirieran bebidas alcohólicas en la vía pública.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en el circuito Las Brisas, cerca de la calle Campanario y a la altura del mirador del Cerro de los Remedios. Los elementos realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron a los dos hombres en esas condiciones.
Los detenidos, identificados como José Armando y Juan José, quienes fueron trasladados a la Delegación Sur para quedar a disposición del Juzgado Cívico en turno.