Una unidad de la Policía Investigadora del Delito resultó con daños materiales durante la tarde de este sábado, luego de ser impactada por un automóvil particular sobre el bulevar José María Patoni, en la capital duranguense.

El accidente se registró aproximadamente a las 15:00 horas, a la altura del Hospital General 450, cuando la unidad policial permanecía detenida ante la luz roja de un semáforo.

El vehículo oficial es de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2020, de color blanco, asignado a la unidad especializada en delitos de homicidio de la Fiscalía General del Estado.

La otra unidad involucrada es de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2026, de color rojo, conducida por Saúl, de 57 años de edad.

El automovilista presuntamente circulaba mientras observaba su teléfono celular, por lo que no se percató de la luz roja del semáforo.

Aunque el conductor intentó frenar, no logró evitar el impacto contra la parte posterior del vehículo oficial, ocasionándole daños en la fascia, la tapa de la cajuela y ambas calaveras.