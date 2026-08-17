Por presunto homicidio, detienen a maestro de música en El Salto, Pueblo Nuevo

Un hombre fue detenido durante la tarde del domingo 16 de agosto, al contar con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y daños culposos.

El detenido fue identificado únicamente como Juan Francisco, de 51 años, con domicilio en la colonia Obregón, de la localidad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información recopilada, el hombre se desempeña como maestro de música y era buscado debido a un proceso penal relacionado con los delitos antes señalados.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando personal encargado del cumplimiento de órdenes judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango concretó su detención, sin que se proporcionaran detalles sobre el lugar donde fue localizado.

Hasta el momento tampoco se han dado a conocer las circunstancias del hecho por el cual Juan Francisco enfrenta la acusación de homicidio y daños culposos, por lo que será dentro del proceso judicial donde se determine su situación.

Tras su captura, el señalado quedó a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, titular de la Unidad 6, para continuar con el procedimiento correspondiente derivado de la orden de aprehensión.