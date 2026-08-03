Por primera vez en México, un perro recibe pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños

En México, las mascotas han ocupado desde hace ya algo de tiempo un lugar importante en el ámbito jurídico. Prueba de esto es el caso de Lucas, un husky siberiano de tres años que se convirtió en el primer perro del país en recibir una pensión alimenticia como parte de una resolución del divorcio de sus dueños.

El caso ocurrió en Tabasco y ha logrado llamar la atención por el criterio usado en un juzgado familiar, que determinó que el bienestar de Lucas debía mantenerse aún después de la separación de sus “papás”.

¿Cómo llegó el caso de Lucas a los tribunales?

La historia comenzó tras el fin de un matrimonio que estuvo unido durante más de una década. Durante ese tiempo, Lucas formó parte de la vida de la pareja, y ambos participaroon en su cuidado, alimentación y atención.

Sin embargo, una vez divorciados surgió el desacuerdo sobre quién debía asumir los gastos del perro.

Mientras la mujer decidió tener la custodia de Lucas, el exesposo dejó de contribuir económicamente para su manutención, lo que llevó a que el conflicto llegara a los tribunales.

La propietaria comenzó un procedimiento legal con el objetivo de que ambos se encargaran del cuidado de Lucas, argumentando que una mascota implica gastos constantes que no desaparecen tras la separación de la pareja.

Tras meses de análisis, autoridadews determinaron que ambos debían seguir participando en el bienestar del husky, aun cuando este estuviera viviendo con solo uno de ellos.

Gastos de Lucas serán compartidos

Parte del fallo estableció que el expropietario deberá aportar una cantidad mensual equivalente a cerca de 700 pesos, además de colaborar con los gastos veterinarios que Lucas requiera.

El monto fue determinado tomando en cuenta los ingresos del obligado y busca contribuir con parte de los costos que representa mantener al perrito, entre estos alimento, consultas médicas, vacunas, medicamento y otros cuidados necesarios.

Aunque la cantidad no cubre el total de los gastos que implica el cuidado de un husky siberiano, la resolución reconoce que ambos propietarios adquirieron responsabilidades desde que incorporaron a Lucas en su familia.

Especialistas en derecho consideran que esto coloca el interés y bienestar del animal por encima de los conflictos personales entre quienes fueron sus cuidadores.

Podría influir en otros casos

Más allá del monto económico, el caso de Lucas ha generado interés por la evolución en el tratamiento jurídico de las mascotas en México.

Si bien, el fallo actualmente beneficia únicamente a Lucas, este caso podría servir como referencia a futuros juicios relacionados con la custodia y manutención de mascotas.