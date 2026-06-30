¿Por qué acusan a Gabriel Soto de 'monkey branching' y qué significa esto?

El nombre de Gabriel Soto volvió a colocarse entre las principales tendencias de redes sociales, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto televisivo, sino por una polémica relacionada con su vida sentimental .

Luego de que el actor hiciera público su romance con Colibrí Jiménez, una mujer ajena al medio artístico, una expareja salió a hablar sobre la relación que sostuvo con él y lanzó una acusación que despertó la curiosidad de miles de usuarios: aseguró que el actor practica el llamado "monkey branching".

¿Qué es el 'monkey branching'?

El término "monkey branching" proviene del inglés y puede traducirse literalmente como "ir de rama en rama", haciendo referencia a la forma en que un mono se desplaza entre los árboles sin soltar completamente una rama antes de sujetar la siguiente.

Aplicado a las relaciones de pareja, el concepto se utiliza para describir a una persona que comienza a establecer un vínculo sentimental con alguien nuevo antes de terminar por completo la relación anterior . En otras palabras, mantiene un pie en la relación actual mientras prepara el inicio de otra, evitando quedarse sin pareja durante la transición.

¿Por qué lo relacionan con Gabriel Soto?

La polémica surgió después de que Ana Carla Sinclair, cantante que asegura haber sostenido una relación sentimental con Gabriel Soto, ofreciera una entrevista en la que habló sobre su experiencia con el actor.

Según su versión, ambos iniciaron una relación en noviembre de 2024 y, con el paso del tiempo, llegaron a convivir con sus respectivas familias. Sinclair aseguró que Gabriel le hablaba de un futuro juntos e incluso comentó que se hizo un tatuaje en el dedo anular como símbolo del compromiso que creía tener con él.

Sin embargo, la cantante afirmó que la relación terminó poco antes de que Soto presentara públicamente a su nueva pareja . Fue entonces cuando utilizó el concepto de "monkey branching", asegurando que, desde su perspectiva, el actor acostumbra iniciar una nueva relación antes de cerrar completamente la anterior.

Hasta el momento, Gabriel Soto ha negado esa versión y sostiene que no mantenía una relación sentimental simultánea con Ana Carla Sinclair y Colibrí Jiménez.

Por ahora, la controversia continúa alimentando el debate en redes sociales. Mientras Ana Carla Sinclair mantiene sus declaraciones y Gabriel Soto rechaza haber actuado de esa manera, el concepto de "monkey branching" se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento dentro del mundo del espectáculo.