¿Por qué Bob Dylan convirtió a Durango en una canción de amor?

Durango no solo ha sido escenario de decenas de películas del viejo oeste; también quedó inmortalizado en la música de uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Bob Dylan encontró en los paisajes áridos del estado la inspiración para escribir “Romance in Durango”, una canción incluida en su celebrado álbum “Desire”, publicado en 1976 y considerado una de las obras más destacadas de su trayectoria.

La pieza, escrita junto con Jacques Levy, retrata una historia de fugitivos, pasión y persecución ambientada en el norte de México. Su narrativa, llena de imágenes polvorientas, caballos, disparos y referencias en español, ha sido descrita como la banda sonora de una película del oeste que nunca llegó a existir por completo.

El viaje que lo cambió todo

La conexión entre Dylan y Durango comenzó algunos años antes del lanzamiento del álbum. En 1972, el músico viajó al estado junto con su entonces esposa, Sara, para participar como actor en la película “Pat Garrett y Billy el Niño”, dirigida por Sam Peckinpah.

En aquella producción interpretó al personaje “Alias”, mientras recorría escenarios naturales que ya eran famosos en Hollywood por su parecido con el viejo oeste estadounidense. Los desiertos, las montañas y la luz característica del paisaje duranguense terminaron dejando una impresión profunda en el cantante.

Una canción con sabor a cine

“Romance in Durango” destaca dentro de “Desire” por su estructura narrativa y su marcada influencia cinematográfica. La canción sigue a dos amantes que huyen mientras atraviesan un territorio peligroso, una historia que recuerda a los westerns filmados durante décadas en el estado.

La letra incorpora expresiones en español como “No llores, mi querida” y referencias a una iglesia, campanas y pueblos mexicanos, elementos que refuerzan el ambiente fronterizo construido por Dylan y Jacques Levy. Esa mezcla entre folk, rock y música de inspiración latina convirtió a la canción en una de las más singulares del álbum.

El legado de “Desire”

Cuando “Desire” apareció en 1976, alcanzó un enorme éxito comercial y artístico. El disco permaneció varias semanas en el primer lugar de las listas en Estados Unidos y consolidó una etapa creativa en la que Dylan experimentó con nuevas formas de contar historias a través de la música.

Dentro de ese repertorio, “Romance in Durango” sobresale por trasladar al oyente a un escenario que muchos identifican con los paisajes duranguenses, donde el polvo, el calor y el horizonte abierto funcionan como personajes silenciosos de la narración.

Durango, entre el cine y la música

La historia de “Romance in Durango” representa uno de esos encuentros inesperados entre la cultura internacional y el estado. Lo que comenzó como un viaje para filmar un western terminó convirtiéndose en una composición que mantiene vivo el nombre de Durango en el cancionero de Bob Dylan.

Décadas después, la canción sigue siendo recordada como una de las referencias musicales más conocidas al estado, un homenaje indirecto nacido de los escenarios que durante años hicieron de Durango la llamada Tierra del Cine.