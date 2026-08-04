¿Por qué cerraron parte de la playa de Mazatlán? Aquí te contamos

En los últimos años, la inseguridad en Sinaloa ha sido una desafortunada constante, por lo que en cuanto se llegan a escuchar noticias sobre sus municipios y ciudades, no llegan a sorprender, sin embargo, recientemente hubo una que apantalló por demasiado.

Y es que en este 4 de agosto, autoridades cerraron el acceso a una parte de la playa de Mazatlán, el principal sitio turístico de dicho estado.

¿Qué fue lo que sucedió?

Durante la mañana del martes, se recibieron alertas sobre el avistamiento de un cocodrilo frente al Malecón de Mazatlán. De acuerdo con las autoridades sinaloenses, llegó el Escuadrón de Salvamento Acuático para poder restringir el acceso y accionar ante la situación que sucedía frente a los hoteles Las Flores y Valentinos.

La función de estas personas es realizar una detallada vigilancia para de esta misma forma capturar al reptil y posteriormente reubicarlo en un lugar seguro.

¿Cómo llegó un cocodrilo tan cerca de la orilla de Mazatlán?

Si bien el equipo correspondiente por parte de las autoridades ya protegió la zona, se espera que el oleaje provoque que el ejemplar se desplace constantemente, misma razón por la que también se especula llegó a dicho punto.

Bajo este contexto, el mismo personal reiteró que dichas zonas mencionadas permanecerán temporalmente hasta que este animal sea localizado, capturado y deje de ser un potencial riesgo para las y los turistas.

¿Qué tan peligroso es esto?

Aunque los ataques de cocodrilos a personas son poco frecuentes, especialistas señalan que estos reptiles pueden representar un riesgo importante cuando se sienten amenazados, están protegiendo su territorio o buscan alimento .

En playas y zonas costeras, un ejemplar desorientado puede reaccionar de manera impredecible si alguien intenta acercarse para fotografiarlo o ahuyentarlo.

En casos como el registrado en Mazatlán, el cierre temporal de la playa es una medida preventiva para proteger tanto a los visitantes como al propio animal. Por ello, lo más importante es evitar acercarse al ejemplar y seguir únicamente la información emitida por Protección Civil y los cuerpos de rescate.