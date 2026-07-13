¿Por qué el Gobierno sancionó con 42 mdp a la Federación Mexicana de Fútbol?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrenta una de las sanciones económicas más importantes relacionadas con la protección de datos personales en el deporte nacional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa superior a 42 millones de pesos.

¿Por qué fue multada la FMF?

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la primera infracción consistió en que la Federación no informó adecuadamente a los usuarios que las fotografías utilizadas para generar el FAN ID constituyen datos personales sensibles. Al no especificarlo en su aviso de privacidad, la autoridad concluyó que los aficionados no contaban con toda la información necesaria para decidir de manera informada sobre el uso de sus datos biométricos.

La segunda falta detectada fue la ausencia de un consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de esa información. Según la resolución, la FMF únicamente solicitaba que los usuarios aceptaran mediante una casilla en su sitio web, mecanismo que la autoridad consideró insuficiente para autorizar el uso de datos sensibles como las fotografías biométricas.

La legislación mexicana exige medios inequívocos de autorización, como una firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autenticación que permita comprobar el consentimiento del titular.

¿Qué es el FAN ID y por qué surgió?

El sistema FAN ID fue implementado después de los hechos de violencia registrados el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas.

A partir de ese episodio, la FMF y la Liga MX impulsaron un mecanismo de identificación para fortalecer la seguridad en los estadios y facilitar la localización de personas involucradas en incidentes.

Para obtener el FAN ID, los aficionados deben proporcionar información personal, documentos de identificación y una fotografía que permite generar un registro biométrico.

Precisamente ese tratamiento de datos fue el que derivó en la investigación iniciada originalmente por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), procedimiento que posteriormente fue retomado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.