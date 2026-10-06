¿Por qué el huracán ‘Nolo’ ahora es tifón? Conoce la trayectoria de este raro fenómeno

Un fenómeno poco común ocurre en el océano Pacífico, pues el huracán “Nolo”, que llegó a alcanzar la categoría 3 y pasó cerca de Hawái, ahora es identificado como tifón. ¿Qué significa esto y hacia dónde se dirige? Esto es lo que se sabe al momento.

Aunque “Nolo” cambió de clasificación y nombre, esto no quiere decir que haya aparecido una nueva tormenta. Se trata del mismo ciclón que lleva varias semanas desplazándose por el Pacífico y que, debido a su ubicación actual, dejó de ser llamado huracán.

¿Por qué “Nolo” pasó de huracán a tifón?

La explicación está en el lugar donde se encuentra el fenómeno. Los huracanes y los tifones son en realidad el mismo tipo de sistema, pero reciben nombres diferentes dependiendo de la región del mundo en la que se localicen.

“Nolo” era considerado huracán mientras permanecía en el Pacífico central. Sin embargo, al avanzar hacia el oeste y cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha, entró a una zona del Pacífico donde estos fenómenos son conocidos como tifones.

Es decir, “Nolo” no se transformó en otra tormenta, lo que cambió fue la región en la que se encuentra y, con ello, la manera en que las autoridades meteorológicas lo identifican.

Cuando un ciclón tropical presenta vientos de al menos 119 kilómetros por hora, puede recibir la denominación de huracán en algunas zonas del Pacífico y del Atlántico. En el Pacífico noroccidental, un fenómeno con características similares es llamado tifón.

“Nolo” comenzó su recorrido desde septiembre

El ciclón “Nolo” se desarrolló desde el pasado 13 de septiembre, cuando se formó como una depresión tropical en el Pacífico oriental. Desde entonces, el sistema ha recorrido una enorme distancia sobre el océano y ha pasado por diferentes etapas de intensidad.

En su recorrido se acercó a Hawái como huracán y posteriormente perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical. Sin embargo, luego de esto volvió a ganar intensidad en los últimos días.

Antes de cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha, “Nolo” alcanzó nuevamente una fuerza considerable y llegó a registrar vientos máximos sostenidos de aproximadamente 185 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán categoría 3.

El domingo 4 de octubre cruzó la zona ubicada alrededor de los 180 grados de longitud, momento a partir del que dejó de estar bajo seguimiento de las autoridades estadounidenses y pasó a la vigilancia de organismos meteorológicos de la región del Pacífico occidental.

¿Dónde está y a dónde se dirige el tifón “Nolo”?

Para este martes, “Nolo” continúa sobre aguas abiertas del Pacífico, lejos de zonas habitadas.

El sistema continúa su desplazamiento hacia el oeste, aunque se espera que luego cambie de dirección hacia el noroeste, alejado hasta ahora de tierra firme.

En los últimos reportes, el tifón se encontraba en aguas del Pacífico occidental, aún con una fuerza importante, aunque los pronósticos apuntan a que comenzará a perder intensidad de manera gradual.

Uno de los puntos que se encuentran dentro de su trayectoria prevista es la zona cercana a la isla japonesa de Minamitorishima. Se espera que “Nolo” pase al norte o noreste de esta isla alrededor del jueves 8 de octubre.

Después de ese punto, el sistema podría continuar desplazándose hacia el noroeste, internándose en aguas al sur de Japón. Por ahora, los pronósticos no señalan un impacto directo sobre tierra.