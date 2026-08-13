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¿Por qué el salmón es el mejor platillo antiinflamatorio? Aquí te contamos

Una proteína bastante deliciosa pero que además de su sazón, incluye varios beneficios.

¿Por qué el salmón es el mejor platillo antiinflamatorio? Aquí te contamos

¿Por qué el salmón es el mejor platillo antiinflamatorio? Aquí te contamos

DANIELA ALMAGUER
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El salmón se ha ganado un lugar privilegiado en la alimentación de quienes buscan cuidar su salud, mejorar su rendimiento físico y mantener una dieta equilibrada. 

Considerado por especialistas en nutrición como uno de los alimentos con mayor poder antiinflamatorio, este pescado destaca por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, nutrientes que ayudan a combatir la inflamación crónica asociada con diversas enfermedades y con el desgaste natural del organismo.

Un aliado para el cuerpo

Además de sus propiedades antiinflamatorias, el salmón es una excelente fuente de proteína de alta calidad, fundamental para la recuperación y el mantenimiento de la masa muscular. Por ello, suele formar parte de los planes de alimentación de deportistas y personas que buscan mejorar su composición corporal sin sacrificar sabor ni valor nutricional.

Entre sus beneficios también se encuentran el apoyo a la salud cardiovascular, la función cerebral y el sistema inmunológico. Sus omega-3 contribuyen a reducir marcadores inflamatorios en el organismo, mientras que nutrientes como la vitamina D, el selenio y las vitaminas del complejo B favorecen múltiples procesos metabólicos esenciales para el bienestar general.

Ya sea a la plancha, al horno o en ensaladas, su consumo regular puede convertirse en un gran aliado para quienes buscan sentirse mejor.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SALMÓN BENFICIOS antiinflamatorio PLATILLO PROTEÍNA OMEGA 3 salmón, buscan, aliado, mejorar

               

                
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