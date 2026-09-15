¿Por qué el Senado aprobó el ingreso de tropas de EU a México y qué labores efectuarán?

Este pasado lunes 14 de septiembre, a través de un comunicado del Senado de la República se informó que el Pleno había concedido la autorización para que la presidenta Claudia Sheinbaum permita el ingreso de tropas estadounidenses a México en próximos días.

Esta información fue dada a conocer a través de un comunicado del mismo Senado, en el que se detalló que esta autorización fue aprobada por unanimidad, con 75 votos a favor, considerándola de urgente resolución.

¿Por qué ingresarán y qué harán en México?

El Senado informó que el ingreso de los militares estadounidenses tiene como finalidad su participación en un ejercicio de adiestramiento conjunto con las Fuerzas Armadas de México.

Las actividades se desarrollarán del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento (CNA), ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua, como parte de un ejercicio enfocado en fortalecer la preparación y las capacidades operativas de los elementos de ambos países.

Esto busca que las fuerzas militares de México y Estados Unidos trabajen de manera coordinada en la planeación y ejecución de operaciones militares, con el objetivo de mejorar su preparación tanto individual como colectiva.

Participarán 139 militares estadounidenses

Para este ejercicio se contempla la participación de 139 elementos de la 101/a División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

El grupo ingresará a territorio mexicano con armamento y llegará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense, de acuerdo con los datos incluidos en la solicitud aprobada por el Senado.

Los militares arribarán el próximo 20 de septiembre a la 5a. Zona Aérea Militar, en Santa Gertrudis, donde permanecerán durante el desarrollo de las actividades previstas.

Una vez concluido el ejercicio, los elementos estadounidenses regresarán a su país el 30 de septiembre, por lo que su presencia en México estará limitada al periodo autorizado para estas labores de adiestramiento.

¿Qué busca México con este ejercicio?

Además de reforzar las capacidades de los militares que participarán, el ejercicio busca fortalecer los mecanismos de cooperación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos.

El Senado señaló que estas actividades se realizarán bajo principios como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, así como la responsabilidad compartida, la confianza y la colaboración.

La autorización del Senado establece también que la cooperación se hará sin subordinación, es decir, bajo la coordinación entre ambas naciones en sus respectivos ámbitos militares.