¿Por qué el yoga puede reducir el estrés?

En un mundo donde las notificaciones no descansan, las jornadas parecen interminables y la mente sigue trabajando incluso cuando el cuerpo pide una pausa, el yoga continúa consolidándose como una de las herramientas más efectivas para recuperar el equilibrio.

Y es que más allá de la flexibilidad o las posturas complejas que suelen asociarse con esta disciplina, diversos estudios han encontrado que la combinación de movimiento consciente, respiración controlada y momentos de quietud puede ayudar a reducir la respuesta fisiológica al estrés, favoreciendo una sensación de calma y bienestar.

Entre todas las posturas que existen, hay una que destaca por su simplicidad y por los beneficios que puede ofrecer incluso a quienes nunca han practicado yoga, “Viparita Karani”, mejor conocida como la postura de las piernas en la pared.

EL ESTRÉS Y LAS HORMONAS

Cuando una persona atraviesa periodos prolongados de tensión emocional, el organismo activa mecanismos biológicos diseñados para responder ante situaciones de alerta. Uno de los protagonistas de este proceso es el cortisol, conocido popularmente como la “hormona del estrés”.

Aunque esta sustancia cumple funciones esenciales en el cuerpo, niveles elevados durante largos periodos pueden relacionarse con problemas de sueño, fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse y una sensación constante de agotamiento.

La práctica regular de yoga puede contribuir a interrumpir este ciclo al favorecer una respiración más lenta y activar el sistema nervioso parasimpático, encargado de las funciones de descanso y recuperación. Investigaciones han asociado esta práctica con una disminución en los niveles de cortisol, así como con mejoras en la presión arterial y la frecuencia cardiaca en reposo.

POSTURA SENCILLA Y EFECTIVA

A diferencia de otras posiciones que requieren fuerza o experiencia, la postura de piernas en la pared consiste simplemente en recostarse boca arriba y elevar las piernas apoyándolas sobre una superficie vertical.

Su aparente sencillez es precisamente lo que la vuelve tan atractiva. Al colocar las piernas en alto, se favorece el retorno de la circulación hacia el corazón, se alivian las sensaciones de pesadez en las extremidades y se promueve una relajación profunda del sistema nervioso.

Además, especialistas en bienestar destacan que esta postura puede ayudar a disminuir la sensación de tensión acumulada después de largas horas frente a una computadora, tras un día de trabajo intenso o en momentos en los que la mente parece incapaz de detenerse.

UNA PRÁCTICA INTEGRAL

El impacto del yoga no se limita al manejo del estrés. Diversas investigaciones han vinculado su práctica constante con mejoras en la calidad del sueño, una mayor conciencia corporal, mejor postura, fortalecimiento muscular y una capacidad más equilibrada para enfrentar las demandas cotidianas.

Por ello, cada vez más personas incorporan sesiones breves de yoga a su rutina diaria, incluso cuando disponen de pocos minutos. En el caso de “Viparita Karani”, bastan entre cinco y diez minutos para comenzar a experimentar una sensación de descanso físico y mental.

AL ALCANCE DE CUALQUIERA

Quizá una de las mayores virtudes de esta postura es que no requiere equipo especializado, experiencia previa ni una gran condición física. Solo una pared libre y algunos minutos de tranquilidad.

En tiempos donde el bienestar suele asociarse con rutinas complejas o costosos tratamientos, el yoga recuerda que, a veces, las herramientas más efectivas para recuperar la calma pueden ser también las más simples.