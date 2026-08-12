¿Por qué es mejor apostarle al yogur helado en lugar del convencional

Durante años, el yogur helado se ha ganado la fama de ser la versión más ligera y saludable del helado tradicional. Su textura cremosa, sabor fresco y apariencia “fit” lo han convertido en uno de los postres favoritos de quienes buscan darse un gusto sin sentir tanta culpa. Pero, ¿realmente merece esa reputación?

La respuesta corta es sí… aunque con algunos matices. Especialistas en nutrición coinciden en que el yogur helado suele contener menos grasa y menos calorías que muchos helados elaborados con crema, lo que puede convertirlo en una alternativa más ligera para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar a un antojo dulce.

Además, al estar elaborado a partir de yogur, puede aportar proteínas y algunos cultivos lácticos beneficiosos, dependiendo de la marca y del proceso de elaboración.

No todo es tan simple

Sin embargo, el hecho de que sea una opción más saludable no significa que sea automáticamente un alimento bajo en calorías o libre de azúcar .

Nutriólogos advierten que muchos yogures helados comerciales contienen azúcares añadidos para mejorar su sabor, por lo que su perfil nutricional puede variar considerablemente entre una marca y otra.

De hecho, algunos expertos señalan que la diferencia entre un yogur helado y un helado convencional puede reducirse cuando el primero contiene grandes cantidades de azúcar o ingredientes procesados.

Por ello, la recomendación sigue siendo la misma que para cualquier otro alimento: revisar ingredientes, moderar las porciones y no dejarse llevar únicamente por la etiqueta de “saludable”.

El verdadero problema

Si hay algo que puede transformar un postre relativamente ligero en una auténtica bomba calórica, son los ingredientes que suelen añadirse después.

Galletas trituradas, chocolates, jarabes, caramelos, malvaviscos, brownies, crema batida o salsas dulces pueden elevar rápidamente el contenido de azúcar y calorías de una porción que originalmente era moderada.

Es ahí donde muchas personas caen en una falsa sensación de seguridad. Al pensar que están eligiendo yogur helado en lugar de helado tradicional, terminan agregando múltiples toppings sin considerar que estos pueden aportar más calorías que la base misma del postre .

Por el contrario, acompañarlo con fruta fresca, semillas o pequeñas cantidades de frutos secos permite mantener un mejor equilibrio nutricional y aprovechar mejor sus beneficios.

Disfrutar sin culpa

La buena noticia es que el yogur helado no necesita ser demonizado. Como ocurre con cualquier alimento, el contexto importa más que el producto por sí solo.

Consumido ocasionalmente y acompañado de ingredientes sencillos, puede formar parte de una alimentación equilibrada. Incluso algunos especialistas consideran que, cuando está elaborado principalmente con yogur natural y tiene cantidades moderadas de azúcar, puede ser una mejor elección que muchos helados ultraprocesados.

Más que buscar el postre perfecto, la clave está en encontrar un equilibrio entre placer y nutrición. Y en ese punto, el yogur helado sigue ocupando un lugar privilegiado dentro de las alternativas más ligeras para refrescarse durante los días de calor.