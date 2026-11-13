¿Por qué Estados Unidos suspendió todos los vuelos este viernes 13 de noviembre?

Este viernes 13 de noviembre, Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país, por lo que los vuelos programados tuvieron que permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

La medida provocó retrasos en distintas terminales aéreas y generó dudas entre los pasajeros sobre los motivos que llevaron a detener las operaciones de salida en todo el territorio estadounidense.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la medida se tomó debido a una falla en las comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los técnicos de la dependencia ya trabajan para investigar el problema y atender la situación.

A través de una notificación, la FAA indicó que, por motivos de seguridad y ante circunstancias extraordinarias, todos los vuelos de salida debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso. En el caso de los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, serían atendidos de manera individual.

Descartan un ataque terrorista

Ante la preocupación que generó la suspensión, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aclaró que lo ocurrido no está relacionado con un ataque terrorista.

El funcionario pidió a la población mantener la calma y explicó que se trata de una interrupción en las telecomunicaciones, por lo que descartó que la situación tenga relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

¿Qué aeropuertos resultaron afectados?

Entre las terminales con mayores afectaciones se encuentran las de Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver y Los Ángeles, además de los aeropuertos JFK y LaGuardia, en Nueva York.

También se reportaron retrasos en vuelos programados en Boston, Orlando y San Francisco, de acuerdo con los registros de la plataforma FlightAware.

Esta es la tercera ocasión en lo que va del siglo que Estados Unidos ordena una suspensión general de despegues. La primera ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener las operaciones.