¿Por qué están 'shippeando' a Fátima Bosch y Jude Bellingham? Aquí te contamos

Durante los últimos días, miles de usuarios comenzaron a relacionar sentimentalmente a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con Jude Bellingham, una de las principales figuras de la selección de Inglaterra y del Real Madrid.

El llamado “shippeo” tomó fuerza en medio del Mundial 2026 y llegó hasta la propia modelo mexicana, quien finalmente respondió a las publicaciones que circulan en internet.

¿Qué está pasando?

El fenómeno ganó visibilidad después del partido del pasado 5 de julio, cuando Inglaterra eliminó a México del Mundial 2026. A partir de ese momento, usuarios comenzaron a publicar imágenes de Bellingham junto a Fátima Bosch, imaginando cómo sería una posible relación entre la reina de belleza mexicana y el futbolista inglés.

Las plataformas digitales se llenaron de fotografías manipuladas, mensajes románticos y videos que presentaban a ambos como una pareja ficticia . Algunos usuarios incluso retomaron escenas de partidos, entrevistas y apariciones públicas para crear historias alrededor de ellos.

También circuló un supuesto saludo de Jude Bellingham dirigido a Fátima Bosch. Sin embargo, el material fue señalado como una edición realizada por internautas y no como una interacción auténtica del futbolista. Hasta ahora, tampoco existe información que confirme un encuentro entre ambos.

Fátima Bosch respondió al inesperado “shippeo”

Durante un encuentro con medios de comunicación, la tabasqueña fue cuestionada sobre la ola de publicaciones que la relacionan con el jugador inglés. Lejos de mostrarse incómoda, reconoció que ha visto varios de los contenidos difundidos en Instagram y tomó el tema con humor.

Fátima Bosch destacó que Bellingham juega muy bien al futbol, pero explicó que tendría que conocerlo antes de emitir cualquier opinión personal. Además, dejó claro que para ella la calidad humana tiene mayor importancia que la apariencia física.

“He visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Juega superbien futbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona”, declaró la actual Miss Universo.

Sin un romance confirmado

Pese a la popularidad que ha alcanzado esta supuesta pareja, todo se mantiene como una creación de los usuarios. Ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, tampoco se conocen fotografías reales juntos ni registros públicos de algún acercamiento.

Por ahora, la mexicana continúa concentrada en la recta final de su reinado y en sus futuros proyectos filantrópicos, mientras que Bellingham mantiene su atención en la participación de Inglaterra en el Mundial 2026.