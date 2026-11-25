En el marco del 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anunció la presentación de distintas iniciativas en los próximos días a favor de las mujeres.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal corrigió a una reportera que le externó una felicitación: “¿Por qué felicidades? Hoy no es Día de la Mujer, y además no se debe felicitar el día de la mujer”.

Acompañada de las mujeres que integran su gabinete, la mandataria federal reconoció esta fecha y las acciones de su gobierno en torno a la eliminación de la violencia contra las mujeres

“Como saben, cuando entramos al gobierno hace poco más de dos años, presentamos una serie de iniciativas de reforma constitucional y reformas legales para fortalecer el combate de la lucha en contra de la violencia contra las mujeres; una de ellas fue elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a la vida libre de violencias”, dijo.

Destacó que en los próximos días se presentarán distintas iniciativas como la relacionada con la justicia familiar para la protección de las mujeres.

“También vamos a presentar algunas otras iniciativas relacionadas con la protección de la de las mujeres en contra de la violencia”, mencionó.

“La violencia no es un asunto privado, ni un destino inevitable”: ONU Mujeres

Eleonora Betancur González, representante en México de ONU Mujeres, advirtió que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias de derechos humanos más generalizada del mundo. Lamentó que a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida.

“Y a nivel global, durante el 2025, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o a manos de algún familiar. Detrás de cada cifra hay una historia interrumpida, una familia marcada por la ausencia y una comunidad herida. No son hechos aislados, son la expresión de una desigualdad estructural. No puede haber desarrollo sin igualdad, ni igualdad tampoco mientras persista la violencia”, expresó.

En ese sentido, destacó la campaña naranja “Únete”, la cual pide creerle a las sobrevivientes de violencia y exigir justicia. También exhorta a todos los países a fortalecer el acceso a la justicia, garantizar la protección y la atención integrar a las sobrevivientes y promover rendición de cuentas de quienes ejercen la violencia en espacios físicos o digitales.

“La violencia no es un asunto privado, ni un destino inevitable. Se puede prevenir y se debe eliminar (...) Este es el tiempo de las mujeres y queremos que ese tiempo también esté cada niña, cada mujer viva sin miedo y que pueda decidir su futuro y que cada mujer pueda vivir en libertad. Esa es la promesa de la igualdad sustantiva, hacer realidad esa responsabilidad compartida y ese es el horizonte que nos convoca a seguir construyendo junto a México”, declaró.

Al refrendar su apoyo para colaborar con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la especialista reconoció que México ha dado pasos importantes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como la reforma en materia de feminicidio y la creación de más de mil Centros LIBRE, las líneas telefónicas de atención, los servicios de abogadas y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.