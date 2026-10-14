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¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Laura Bozzo, famosa conductora? Esto es lo que sabemos

Sus fanáticos se alarmaron al ver que la peruana de 75 años tuvo que acudir de emergencia al centro médico.

FOTO: El Universal

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REDACCIÓN WEB
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En días recientes, el mundo de los espectáculos y el entretenimiento se sacudió debido a la repentina hospitalización de la famosa conductora peruana, Laura Bozzo. 

Aparentemente de acuerdo con información por parte de medios nacionales, la mujer de 75 años tuvo que acudir a un hospital en Acapulco, Guerrero, por una emergencia médica.

¿Quién es Laura Bozzo?

Conocida a nivel internacional por su frase: "¡Que pase el desgraciado!", Bozzo ha construido una carrera exitosa en la televisión latinoamericana. Alcanzó su pico de fama en los años 90's y 2000's debido a su programa "Laura en América", en donde "mediaba" conflictos familiares y de pareja con un estilo único.

Bozzo siempre ha sido una figura polémica en la televisión. En su momento, llegó a ser fuertemente criticada por sensacionalista, sin embargo, nunca dejó de tener buenos números en sus transmisiones.

¿Por qué fue hospitalizada?


De acuerdo a las declaraciones por parte de su asistente, la conductora habría llegado de emergencia al hospital en Acapulco por dolores fuertes en la zona abdominal. Una vez dentro, fue internada, en donde los médicos profesionales encontraron una úlcera duodenal y por ende su inmediata cirugía.




"Fue un éxito", fue como catalogó el equipo de la peruana tras haberle realizado su intervención.




Bozzo comenta sobre fake news sobre ella


Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en la que el estado de salud de Laura Bozzo genera preocupación entre sus seguidores, pues anteriormente la conductora ha tenido que salir a desmentir diferentes rumores relacionados con su supuesto fallecimiento.


En distintas ocasiones, la peruana ha utilizado sus redes sociales para aclarar información falsa sobre su vida personal, incluso tomando con humor algunas de las publicaciones que circulan en internet. Sin embargo, a diferencia de aquellos rumores, su reciente hospitalización en Acapulco sí corresponde a una situación médica que requirió atención inmediata y una intervención quirúrgica.


Laura continúa siendo tendencia


Aunque su equipo ha señalado que la operación fue exitosa, todavía se espera información más detallada sobre su evolución y el tiempo que necesitará para recuperarse por completo.


Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre la salud de la presentadora, quien continúa siendo una de las figuras más reconocidas y polémicas de la televisión latinoamericana.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: hospitalizada Laura Bozzo conductora qué le pasó por qué Acapulco Laura, emergencia, conductora, información

               

                
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