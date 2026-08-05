¿Por qué la UNAM aplicará un 'examen de control' y en qué consiste? Aquí te contamos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa uno de los procesos de admisión más complejos de los últimos años luego de confirmar que miles de aspirantes deberán presentar un examen de control presencial.

¿Por qué volverán hacer el examen?

La decisión surgió después de que especialistas y autoridades universitarias identificaran resultados atípicos y posibles anomalías relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial (IA), lo que llevó a revisar a fondo el proceso de selección 2026.

La medida busca garantizar que el acceso a la máxima casa de estudios se realice bajo condiciones de equidad y transparencia.

Y es que la UNAM aplicó su examen de admisión para licenciatura completamente en línea, en donde aparentemente más de 158 mil aspirantes participaron en el proceso utilizando una plataforma con distintos mecanismos de supervisión tecnológica , entre ellos reconocimiento facial, monitoreo de pantalla y herramientas de vigilancia asistidas por inteligencia artificial.

Sin embargo, al concluir la evaluación comenzaron a surgir señales que llamaron la atención de expertos. El porcentaje de aspirantes con calificaciones muy elevadas fue considerablemente superior al registrado en convocatorias anteriores, lo que despertó sospechas sobre posibles prácticas indebidas durante la prueba.

El examen de control

Tras varios días de análisis, una comisión técnica recomendó aplicar un examen de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes, quienes deberán presentar nuevamente una evaluación bajo estrictas medidas de supervisión.

El objetivo de esta nueva prueba no es repetir el proceso para todos los participantes, sino verificar los conocimientos de aquellos casos considerados dentro del universo que requiere una validación adicional tras las anomalías detectadas.

Aspirantes expresan incertidumbre

La decisión ha provocado diversas reacciones entre los estudiantes. Mientras algunos consideran necesario repetir la evaluación para asegurar un proceso justo, otros han manifestado preocupación al señalar que prepararon durante meses el examen original y consideran injusto tener que demostrar nuevamente sus conocimientos.

La situación también ha abierto un debate sobre los retos que enfrenta la educación superior frente al avance de la inteligencia artificial y las dificultades para garantizar procesos de evaluación completamente seguros cuando se realizan a distancia.

Con el examen de control, la UNAM busca cerrar un episodio inédito en su historia reciente y recuperar la confianza de miles de aspirantes que esperan conocer su futuro académico en las próximas semanas.