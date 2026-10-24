¿Por qué le llaman Cerro de la India? La trágica leyenda de Mapimí, Durango

Entre los paisajes del semidesierto de Durango hay una montaña cuyo nombre invita a mirar dos veces. Su contorno parece dibujar un rostro humano, pero en Mapimí también existe una leyenda que ofrece una explicación mucho más trágica para esa figura.

Se trata del Cerro de la India, también conocido como Cerro de la Bufa, a cuyos pies se encuentra este Pueblo Mágico del noreste del estado.

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Un rostro entre las montañas

La semejanza de la elevación con un perfil femenino aparece recogida en el libro Anales de Mapimí, disponible en el Archivo Municipal de Torreón. Esa forma del paisaje explica el nombre con el que se le conoce.

Sin embargo, el relato popular va más allá de las rocas: relaciona la silueta con una pareja que habría enfrentado una desgracia cuando esperaba a su primer hijo.

La leyenda de la India Bonita

En un reportaje de archivo de El Siglo de Durango, Jorge Yépez Ávila, presentado como cronista vitalicio de Mapimí, contó una versión protagonizada por una mujer tobosa y un hombre tepehuano.

Según esa narración, ambos se casaron, pero durante la espera de su primer hijo, una epidemia y una sequía afectaron a la población.

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Para acabar con aquellos males, los habitantes eligieron a la joven, conocida como la India Bonita, como sacrificio.

Su esposo se ofreció a morir en su lugar para salvarla a ella y al bebé que esperaban. La decisión, sin embargo, no consiguió protegerlos: el relato señala que ninguno de los dos logró salvarse.

La leyenda concluye con la aparición, al día siguiente, de sus figuras en las montañas: la India Bonita y el Cerro del Muerto, también llamado del Tepehuano.

Un paisaje con otra historia que contar

Esta versión corresponde a una leyenda local; la fuente consultada no establece una fecha para los acontecimientos ni aporta pruebas de que el sacrificio haya ocurrido.

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Su interés está en la manera en que el relato da nombres, personajes y una tragedia al paisaje. Para quienes recuperan estas historias durante Halloween y Día de Muertos, Mapimí ofrece una que puede contarse mirando hacia las montañas: la de una pareja cuyo intento de salvarse terminó convertido en una silueta de piedra.