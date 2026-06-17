¿Por qué Luis Miguel está hospitalizado? Esto es lo que se sabe del cantante

La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación luego de que diversos medios internacionales reportaran que el intérprete de “La incondicional” permanece hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención cardíaca de alta especialidad.

¿Qué fue lo que pasó?

Los reportes más recientes indican que Luis Miguel, de 56 años, fue sometido a un procedimiento quirúrgico relacionado con el corazón en una reconocida institución médica de Estados Unidos y actualmente permanece en recuperación.

De acuerdo con la información difundida por la revista española Semana y retomada por diversos medios internacionales, el cantante habría ingresado a un hospital especializado en cardiología en Nueva York para someterse a una intervención médica considerada delicada.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el procedimiento realizado, los reportes señalan que la operación fue exitosa y que el artista se encuentra estable.

Paloma Cuevas habría estado a su lado

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que diversos medios aseguran que la diseñadora española Paloma Cue vas, pareja sentimental de Luis Miguel, ha permanecido junto a él durante todo el proceso médico. De acuerdo con estas versiones, Cuevas habría acompañado al cantante tanto durante los estudios previos como en los días posteriores a la cirugía.

Aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la situación, fuentes cercanas citadas por la prensa aseguran que el apoyo de Paloma ha sido fundamental durante la recuperación del intérprete mexicano.

¿Cuál es el estado actual del cantante?

La información disponible hasta ahora apunta a que Luis Miguel evoluciona favorablemente y podría recibir el alta médica una vez que los especialistas determinen que ha completado la fase inicial de recuperación. Diversos reportes coinciden en que permanece bajo observación, pero fuera de peligro.

Por ahora, los seguidores del artista continúan atentos a cualquier actualización oficial. Mientras tanto, las noticias más recientes transmiten tranquilidad respecto a su condición médica y sugieren que el cantante estaría concentrado exclusivamente en recuperarse antes de retomar sus actividades habituales.