¿Por qué México recomienda tener una mochila de emergencia? Este es el motivo real

La recomendación de almacenar alimentos, agua y artículos básicos ante posibles contingencias se han extendido a por lo menos 33 países, entre ellos México, donde las autoridades buscan que sus habitantes estén preparados para enfrentar situaciones específicas.

Los llamados han causado inquietud por el contexto de tensiones internacionales y conflictos armados; sin embargo, el propósito de las mochilas de emergencia no se limita a los escenarios de guerra.

México forma parte del grupo de países que han extendido estas recomendaciones, aunque esta ha estado activa desde hace años por parte de Protección Civil.

¿Cuál es la verdadera razón para armar una mochila de emergencias?

El principal motivo es evitar que las personas queden completamente desprotegidas cuando ocurre una emergencia y los servicios de auxilio no pueden responder de inmediato.

El llamado a armar una mochila es debido a que durante una contingencia de grandes dimensiones, las autoridades podrían tardar en llegar a determinadas zonas, mientras que los establecimientos comerciales, hospitales y servicios de transporte también pueden enfrentar dificultades para operar.

Un ejemplo de este tipo de situaciones sería un apagón prolongado, que además de interrumpir el suministro de electricidad podría afectar las telecomunicaciones, el acceso al agua potable, los sistemas de pago y la distribución de alimentos.

A esto se suman además escenarios como desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos.

En algunos países también se consideran posibles afectaciones por ciberataques o conflictos geopolíticos.

La preocupación ante estos escenarios ha llevado a la Comisión Europea a impulsar medidas para fortalecer la preparación de sus habitantes, por lo que en marzo de 2025 se presentó la iniciativa que contempla que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas en al menos 72 horas sin recibir asistencia externa.

La intención es que cada familia pueda mantener su autonomía mientras se restablecen los servicios o se organiza la respuesta de emergencia.

¿Qué países recomiendan tener suministros para una emergencia?

Las recomendaciones de armar una mochila de emergencias se extiende a cinco continentes, aunque los riesgos varían de acuerdo a cada país.

En Europa se encuentran:

Reino Unido

Irlanda

Francia

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

Noruega

Suecia

Finlandia

Estonia

Letonia

Lituania

Polonia

República Checa

Austria

Suiza

Croacia

En América figuran:

México

Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

Argentina

Brasil

Mientras que en Asia se encuentran:

Japón

Taiwán

Israel

India

Filipinas

Singapur

La lista también incluye a Sudáfrica, en África, así como Australia y Nueva Zelanda, en Oceanía.

Los periodos de preparación tampoco son iguales. Mientras México, Francia y Japón contemplan provisiones para aproximadamente 72 horas, Suecia y Noruega recomiendan mantener reservas para una semana, y Alemania considera contar con alimentos y bebidas suficientes para hasta 10 días.

Mochila de emergencia en México

En México, las recomendaciones para tener una mochila de emergencia no son nuevas ni surgieron a raíz de las tensiones internacionales, sino que desde el 2018 se publicó una guía para orientar a las familias sobre cómo prepararse ante una situación de este tipo.

Sin embargo, este pasado 1 de noviembre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México hizo un recordatorio sobre la importancia de contar con una Mochila de Vida, lo que encendió las alarmas entre los mexicanos.

No obstante, recordaron que solo se trata de una medida de prevención ante cualquier contingencia.