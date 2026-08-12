¿Por qué se estaban peleando los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez? Aquí te contamos

La tensión política volvió a desbordarse en la Comisión Permanente, los diputados federales Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, protagonizaron un fuerte enfrentamiento que pasó de las acusaciones verbales a los jaloneos y empujones.

El altercado se registró en el Patio del Federalismo de la sede del Senado, donde ambos legisladores quedaron frente a frente mientras intercambiaban insultos y acusaciones.

¿Por qué comenzaron a discutir?

El enfrentamiento ocurrió en medio de una nueva disputa entre Morena y el PRI por los señalamientos contra Alejandro Moreno Cárdenas . Horas antes de la confrontación, Arturo Ávila había ofrecido una conferencia de prensa en la que volvió a arremeter contra el dirigente priista y pidió acelerar un eventual proceso de desafuero en su contra.

Ávila también cuestionó las acciones de Moreno en Estados Unidos y lo acusó de buscar la intervención de autoridades extranjeras en asuntos internos de México.

En este contexto apareció Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI cercano a la dirigencia de su partido, quien confrontó directamente al integrante de Morena.

La discusión subió rápidamente de tono. Gutiérrez Mancilla acusó a Ávila de tener vínculos y actuar como vocero del narcotráfico, mientras que el morenista respondió señalándolo como un “porro de Alito”, en referencia a Alejandro Moreno. Ambos continuaron intercambiando descalificaciones mientras se desplazaban por las instalaciones legislativas.

De los insultos a los empujones entre los diputados

Bajo el corto contexto que se aprecia en el material, Ávila buscaba alejarse del lugar mientras que continuaba acusando al priista de haber sido enviado por Alejandro Moreno y volvió a llamarlo “porro”. Gutiérrez, por su parte, mantuvo sus acusaciones contra el legislador morenista y llegó a llamarlo “narco” y “cobarde”.

El episodio se viralizó rápidamente debido a los videos captados en el lugar, en los que se observa la intensidad del intercambio entre ambos representantes.

Con este nuevo choque entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla refleja el creciente nivel de confrontación entre las bancadas de Morena y PRI, esta vez alrededor de las acusaciones contra Alejandro Moreno y los señalamientos cruzados sobre presuntos vínculos políticos con el crimen organizado.