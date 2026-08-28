¿Por qué tomar suero en días calurosos?

Cuando las temperaturas aumentan, el cuerpo no solo pierde agua a través del sudor, también elimina electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloro, minerales indispensables para mantener el equilibrio de líquidos y el correcto funcionamiento de músculos y nervios. En ese contexto, el suero de rehidratación oral puede convertirse en un aliado importante para recuperar lo que el organismo pierde durante una jornada de intenso calor.

A diferencia de algunas bebidas deportivas o refrescos, el suero está formulado con una combinación específica de agua, sales y glucosa que facilita la absorción de líquidos en el intestino. Por esa razón suele recomendarse cuando existe deshidratación leve o moderada causada por el calor, la actividad física intensa o enfermedades que provocan pérdida de líquidos, ya que ayuda a restablecer el equilibrio hídrico de manera más eficiente que el agua sola en determinadas circunstancias.

TOMARLO CON MEDIDA

Sin embargo, los especialistas también recuerdan que el suero no debe consumirse como una bebida cotidiana si no existe una necesidad real de rehidratación. En personas sanas que solo buscan mantenerse hidratadas durante el día, el agua sigue siendo la mejor opción, mientras que el consumo excesivo de suero puede aportar una cantidad innecesaria de sodio y azúcar, especialmente en algunas presentaciones comerciales.

La clave está en reconocer las señales del cuerpo durante una ola de calor, como sed intensa, boca seca, cansancio, mareo o disminución de la orina, ya que pueden indicar que es momento de reforzar la hidratación.