¿Por qué ver 'Backrooms: sin salida', el filme del que todos hablan en Internet?

Hay películas que llegan a la cartelera con una gran campaña publicitaria y luego está “Backrooms: sin salida”, una cinta que nació en los rincones más extraños de internet, creció entre videos virales, teorías conspirativas y pesadillas colectivas, y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos cinematográficos más sorprendentes de 2026.

Lo más increíble es que detrás de ella está Kane Parsons, un cineasta de apenas 20 años que pasó de crear videos en YouTube desde su habitación a dirigir la película de terror más comentada del año. Su debut no solo ha conquistado a los fanáticos del género, también ha roto récords de taquilla y ha colocado a una leyenda urbana digital en el centro de la cultura popular.

Pero, ¿qué tiene esta película para generar tanto ruido? La respuesta está en una combinación perfecta de terror psicológico, nostalgia digital y una sensación de inquietud que se queda en la cabeza mucho después de salir de la sala.

¿DE QUÉ TRATA “BACKROOMS”?

La historia sigue a Clark, un hombre cuya vida parece estar derrumbándose, hasta que descubre una extraña abertura oculta en el sótano de una tienda de muebles. Lo que encuentra al otro lado desafía toda lógica, un universo infinito de pasillos amarillos, oficinas vacías y habitaciones laberínticas donde las reglas de la realidad dejan de existir.

A medida que avanza por este inquietante escenario, la película transforma ese espacio imposible en una metáfora de los miedos, traumas y obsesiones que persiguen a sus personajes.

El resultado es una experiencia que mezcla terror físico y psicológico , donde el verdadero peligro no siempre está en los monstruos, sino en aquello que cada persona lleva dentro.

DE UN MEME A UNA PELÍCULA

La historia de “Backrooms” sorprende tanto como la propia película. Todo comenzó en 2019, cuando una fotografía de una oficina vacía con paredes amarillas y luces fluorescentes apareció en foros de internet.

La imagen provocaba una sensación extraña, parecía familiar, pero al mismo tiempo profundamente inquietante. Los usuarios comenzaron a imaginar que detrás de esos pasillos existía una dimensión infinita a la que alguien podía caer por accidente, como si atravesara un error de la realidad.

Ese concepto se convirtió rápidamente en una de las creepypastas más famosas de internet.

Entre quienes quedaron fascinados por aquella idea estaba Kane Parsons. Con apenas 16 años, utilizó programas gratuitos de animación para crear un corto llamado “The Backrooms: Found Footage”. El video se volvió viral y acumuló millones de reproducciones, dando origen a toda una mitología que creció durante años en YouTube.

Lo que parecía un simple experimento digital terminó llamando la atención de Hollywood.

KANE PARSONS ROMPIÓ LAS REGLAS

La industria del cine suele tardar décadas en fabricar nuevas promesas. Kane Parsons tardó apenas unos años. Con solo 20 años, el creador estadounidense se convirtió en el director más joven en estrenar una película en el primer lugar de la taquilla norteamericana. Su salto de YouTube al cine comercial es uno de los casos más sorprendentes que ha vivido la industria en los últimos años.

Lo más llamativo es que Parsons no llegó desde las escuelas tradicionales de cine ni desde los grandes estudios. Aprendió por su cuenta, creando efectos visuales, animaciones y narrativas digitales mientras desarrollaba el universo de "Backrooms" en internet. Cuando el estudio A24 decidió apostar por el proyecto, le permitió conservar el control creativo de la historia que él mismo había construido durante años.

LO QUE LA HACE DIFERENTE

A diferencia de muchas producciones de terror actuales, "Backrooms: Sin salida" no depende únicamente de los sobresaltos.

Su principal arma es la atmósfera,pues la película aprovecha el concepto de los llamados “espacios liminales”, lugares de transición que parecen familiares pero generan incomodidad, oficinas vacías, pasillos interminables, habitaciones sin vida y corredores que no conducen a ninguna parte. Esa sensación de estar atrapado en un sitio que parece existir fuera del tiempo es la verdadera fuente de terror.

Así, lo que comenzó como una imagen anónima en internet hoy es uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año.