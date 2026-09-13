¿Por qué ver ‘El juicio’? Nueva serie que presenta otra faceta de Eugenio Derbez

Las producciones inspiradas en problemáticas sociales continúan ganando terreno en las plataformas de streaming y una de las apuestas más comentadas de Prime Video es “El juicio”, miniserie dramática que reúne a dos figuras reconocidas del entretenimiento iberoamericano, Eugenio Derbez y Pedro Alonso. La serie ha llamado la atención por alejar a ambos actores de los personajes que habitualmente interpretan y colocarlos en una historia intensa, incómoda y profundamente humana.

¿DE QUÉ TRATA?

La trama sigue a Miguel, personaje interpretado por Eugenio Derbez, un padre que emprende una incansable búsqueda de justicia después de que su hija Andrea denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte del hijo de un poderoso empresario. Del otro lado se encuentra el personaje interpretado por Pedro Alonso, cuya influencia económica y política se convierte en una pieza clave para intentar proteger al acusado y frenar el avance del proceso legal.

A lo largo de la historia, la serie explora cómo el dinero, el poder y las relaciones pueden influir en la impartición de justicia, mientras una familia enfrenta no solo el dolor de la denuncia, sino también un sistema que parece diseñado para favorecer a quienes tienen más recursos.

INSPIRADO EN HECHOS REALES

Aunque “El juicio” no está basada en un caso específico, su creador, Daniel Krauze, tomó como referencia diversos episodios de impunidad ocurridos en México. El resultado es una historia que refleja problemáticas que han ocupado titulares durante años y que siguen generando debate en la sociedad.

La producción evita presentar una visión simplista del conflicto y apuesta por mostrar las consecuencias emocionales, familiares y sociales que enfrentan las víctimas cuando deciden denunciar. Esa cercanía con situaciones reales es precisamente uno de los elementos que ha conectado con la audiencia.

LA TRANSFORMACIÓN DE EUGENIO DERBEZ

Uno de los mayores atractivos de la miniserie es ver a Eugenio Derbez en un registro completamente distinto al de la comedia que lo convirtió en una de las figuras más populares de la televisión y el cine mexicano. En esta ocasión, el actor deja de lado el humor para interpretar a un padre desesperado, vulnerable y dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para defender a su hija.

La actuación de Derbez ha sido uno de los aspectos más comentados por la crítica y el público, que destacan la carga emocional de su personaje y la madurez interpretativa que muestra a lo largo de los episodios.

¿POR QUÉ VERLA?

“El juicio” combina el suspenso de un drama judicial con una reflexión sobre el abuso de poder y las fallas de las instituciones. Además de las sólidas actuaciones de Derbez y Pedro Alonso, la serie mantiene una tensión constante que invita a cuestionar hasta dónde puede llegar una familia cuando busca justicia.

SERIE EN TENDENCIA

Con una historia que combina drama, tensión judicial y una mirada crítica a la impunidad, “El juicio” se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año. La química interpretativa entre Eugenio Derbez y Pedro Alonso, sumada a un guion que toca una de las heridas más sensibles de la sociedad mexicana, convierte a la miniserie en una experiencia intensa y difícil de ignorar.

Más que una producción sobre tribunales, es un retrato de la lucha por la verdad, el peso del poder y el costo emocional de buscar justicia.