¿Por qué ver ‘La Captura’? El filme inspirado en la recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de 2016

Netflix apuesta por una historia real que México no ha podido olvidar, una que cuenta desde un ángulo distinto. “La captura”, dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, retoma la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 para construir un thriller que deja al capo en segundo plano y pone la mirada sobre los policías que participaron en aquel operativo .

La película toma como punto de partida las crónicas periodísticas de Héctor de Mauleón y los acontecimientos ocurridos en Los Mochis, Sinaloa, donde Guzmán fue localizado y detenido después de haber escapado del penal del Altiplano.

A partir de ese episodio, la producción combina hechos documentados con elementos de ficción para construir una historia de tensión, miedo y decisiones bajo presión.

ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN

“La captura” parte de un episodio que sí ocurrió, la localización de Joaquín Guzmán en Los Mochis y su posterior detención por elementos de la Policía Federal . Sin embargo, la cinta no pretende ser una reconstrucción documental de cada momento del operativo.

Chava Cartas utiliza los acontecimientos reales como punto de partida y ficciona situaciones, diálogos y personajes para darle forma cinematográfica a la historia.

De esta manera, el filme convierte un hecho ampliamente conocido en un thriller donde la tensión no depende únicamente de la persecución, sino de las decisiones que deben tomar los protagonistas.

La película recupera elementos relacionados con la operación policial, pero también construye una atmósfera marcada por la incertidumbre y el peligro. La intención es mostrar qué pudo significar para los agentes encontrarse frente a uno de los hombres más buscados de México.

DOS POLICÍAS, UNA DECISIÓN

Uno de los principales atractivos de “La captura” está en que el relato no se construye alrededor de “El Chapo”, sino de los policías interpretados por Alfonso Herrera y Noé Hernández. Los dos personajes permiten explorar distintas formas de enfrentarse al miedo, la presión y la responsabilidad.

El conflicto no consiste solamente en localizar y detener al narcotraficante, sino en lo que ocurre después, qué hacer, en quién confiar y cómo actuar cuando las amenazas y la corrupción forman parte del entorno.

Esta perspectiva también permite que la película se aleje de las producciones que han convertido a los grandes capos del narcotráfico en protagonistas carismáticos. Aquí, el interés está en quienes estuvieron del otro lado de la operación y tuvieron que tomar decisiones mientras tenían frente a ellos a uno de los criminales más buscados del mundo.

SIN ROMANTIZAR AL CAPO

Otro de los elementos que distingue a la película es precisamente la decisión de no construir una figura heroica alrededor de Joaquín Guzmán.

En lugar de profundizar en su vida, sus lujos o su poder, la cinta utiliza su presencia como detonante del conflicto . “El Chapo” representa una amenaza que modifica por completo el escenario de los policías y eleva la tensión de la historia.

El resultado es una aproximación más cercana al thriller policial que a la tradicional narrativa de narcotraficantes que durante años ha ocupado un espacio importante en el cine y la televisión mexicana.

LAS ACTUACIONES, UN ACIERTO

La dupla formada por Alfonso Herrera y Noé Hernández es fundamental para sostener la película. Ambos actores llevan buena parte del peso dramático y construyen personajes que deben desenvolverse entre la responsabilidad profesional y el temor por las consecuencias de sus decisiones.

La tensión entre ambos, sus diferentes personalidades y la situación límite en la que se encuentran permiten que el filme avance más por el conflicto humano que por grandes secuencias de acción.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

Las primeras reseñas han destacado principalmente el cambio de perspectiva. La película aborda un episodio conocido y evita repetir una historia centrada exclusivamente en la figura de “El Chapo”, mientras apuesta por los policías y por el dilema moral que atraviesa la operación.

También han recibido comentarios favorables las actuaciones de Alfonso Herrera y Noé Hernández, así como el ritmo de la producción y la tensión que mantiene alrededor de sus protagonistas.

Con una duración cercana a la hora y media, la película apuesta por una narración ágil y directa que puede disfrutarse sin necesidad de conocer todos los detalles del caso real.

VALE LA PENA SI...

Puede resultar atractiva para quienes disfrutan las historias basadas en hechos reales , los thrillers policiales y las producciones que reconstruyen episodios de la historia reciente de México.

También ofrece una perspectiva diferente sobre un personaje que ha sido llevado en repetidas ocasiones al cine y la televisión.