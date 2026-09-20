¿Por qué ver 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden', la nueva serie de Netflix?

La antología criminal de Ryan Murphy volvió a sacudir Netflix con "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", una miniserie de seis episodios que ya se colocó en el top 10 de la plataforma a tan solo días de su estreno. Y es que después del fenómeno de "Dahmer" y "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", la franquicia cambia de época y reconstruye uno de los casos policiales más enigmáticos del siglo XIX, mezclando drama psicológico, suspenso y una puesta en escena tan elegante como inquietante.

Lejos de presentar una simple recreación histórica, la serie apuesta por explorar las contradicciones de su protagonista, el peso de la fama y la manera en que un crimen puede convertirse en leyenda. Con el sello visual característico de Murphy, la producción juega constantemente con la duda, si Lizzie Borden fue realmente una víctima de las circunstancias o la responsable del asesinato que marcó su nombre para siempre.

INSPIRADA EN UN HECHO REAL

La historia se remonta a 1892, cuando Andrew Borden y su esposa Abby fueron encontrados asesinados brutalmente con un hacha dentro de su casa en Fall River, Massachusetts. Todas las sospechas apuntaron hacia Lizzie Borden, la hija de Andrew, cuyo juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de la época.

Aunque fue declarada inocente por falta de pruebas concluyentes, el caso jamás dejó de generar teorías. La figura de Lizzie quedó atrapada entre el mito y la realidad , alimentada durante más de un siglo por libros, películas y hasta una popular rima infantil que convirtió el crimen en parte del imaginario estadounidense.

UN ELENCO QUE IMPULSA EL DRAMA

La producción reúne un reparto encabezado por Ella Beatty como Lizzie Borden, acompañada por Rebecca Hall, Vicky Krieps, Benjamin Bratt y Jay Duplass. El conjunto aporta distintas capas emocionales a una historia donde las tensiones familiares pesan tanto como el misterio del crimen.

Ryan Murphy vuelve a producir junto con Ian Brennan, manteniendo el estilo teatral y provocador que convirtió a la saga "Monstruo" en una de las franquicias más exitosas de Netflix. En esta ocasión, el relato abandona el ritmo frenético de otras entregas para construir una atmósfera más contenida, donde el silencio y la sospecha terminan siendo tan importantes como la violencia.

La miniserie desarrolla su historia en seis capítulos, suficientes para recorrer desde la vida cotidiana de la familia Borden hasta el juicio que dividió a la opinión pública. Cada episodio incorpora diferentes perspectivas sobre los hechos, evitando ofrecer una verdad absoluta sobre lo ocurrido aquella mañana de agosto.

APROBADA POR LA CRÍTICA

La narrativa también dedica tiempo a retratar las estrictas normas sociales de finales del siglo XIX, un elemento que ayuda a entender la presión que rodeaba a Lizzie y el enorme impacto que tuvo ver a una mujer acusada de un crimen tan brutal en una época marcada por profundas restricciones sociales.

Por ello, las primeras reseñas coinciden en que "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" mantiene intacta la personalidad visual de Ryan Murphy, aunque divide opiniones sobre su enfoque. Algunos medios especializados destacan la fotografía, el diseño de producción y las actuaciones, mientras que otros consideran que el estilo extravagante del creador llega a eclipsar algunos momentos del drama histórico.

También ha recibido elogios por recuperar un caso que continúa generando fascinación más de 130 años después, presentándolo desde una mirada contemporánea sin perder el contexto de la época.

¿VALE LA PENA VERLA?

Quienes disfrutaron "Dahmer", la historia de “Ed Gein” o "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez" encontrarán una propuesta distinta, menos enfocada en la brutalidad explícita y mucho más interesada en construir incertidumbre alrededor de una figura histórica que nunca dejó de generar debate.

Además de ofrecer una recreación del Estados Unidos de finales del siglo XIX, la serie demuestra cómo un crimen sin respuesta definitiva puede sobrevivir durante generaciones.