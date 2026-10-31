¿Por qué ver 'Operación Cisne Negro', el documental de ViX sobre la Captura de 'El Chapo'?

La historia de una de las fugas carcelarias más impactantes de México vuelve a la pantalla con “Operación Cisne Negro”, una serie documental disponible en ViX que reconstruye la persecución y recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

A través de testimonios, documentos y material audiovisual inédito, la producción busca mostrar qué ocurrió detrás de uno de los episodios que puso en entredicho los mecanismos de seguridad del país.

Estrenada recientemente en streaming, la investigación de N+ Docs regresa a los acontecimientos que comenzaron el 11 de julio de 2015 , cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano. Su desaparición desencadenó una búsqueda que se prolongó durante seis meses y culminó con su recaptura, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

Realidad con giros de thriller

Uno de los principales atractivos de “Operación Cisne Negro” es que aborda una historia cuyo desenlace es conocido, pero que todavía ofrece detalles por explorar. La serie reconstruye las circunstancias de la fuga, las fallas de seguridad, las pistas que siguieron las autoridades y las decisiones que marcaron la búsqueda del narcotraficante.

La producción también revisa los momentos de incertidumbre que rodearon el caso y la coordinación de las instituciones encargadas de localizarlo. De esta manera, el relato no se limita a recordar la caída de uno de los criminales más buscados del mundo, sino que pone atención en el funcionamiento de los operativos y en las dificultades que enfrentaron quienes participaron en ellos.

Testimonios y archivos de investigación

Detrás de la producción se encuentra el director Héctor Laso, acompañado por el equipo de investigación encabezado por Samuel Adam. Para reconstruir los hechos, el equipo consultó más de 100 documentos judiciales y revisó más de 12 mil páginas relacionadas con la fuga, la persecución y la recaptura de Guzmán Loera .

También recurrió a solicitudes de transparencia, archivos institucionales y entrevistas con personas que vivieron los acontecimientos de primera mano.

Entre los elementos más llamativos destacan las imágenes inéditas, los registros del operativo y los testimonios de policías, personal de seguridad y otros involucrados. La serie también incluye la participación del expresidente Enrique Peña Nieto, quien recuerda cómo recibió la noticia de la fuga mientras realizaba un viaje oficial a Francia.

Este trabajo de investigación permite acercarse a distintas versiones de lo sucedido y revisar aspectos que no habían tenido la misma presencia en la cobertura pública. Sin embargo, el documental también deja preguntas abiertas sobre las responsabilidades institucionales y el contexto que hizo posible la evasión.

Dos episodios a detalle

La serie está integrada por dos episodios, “El señor de los túneles” y “A quien sea dale 16”. El primero se concentra en la fuga del Altiplano y en los minutos en los que las autoridades no detectaron la ausencia del narcotraficante; el segundo sigue los seis meses de búsqueda, las labores de inteligencia y el operativo que condujo a su recaptura en Sinaloa.

¿Y por qué verla?

Para quienes disfrutan del “true crime” y los documentales de investigación, “Operación Cisne Negro” ofrece una combinación de testimonios, archivos y reconstrucción periodística que permite examinar un episodio ampliamente conocido desde nuevas perspectivas.

Su principal atractivo no está únicamente en recordar la fuga, sino en observar cómo se desarrolló la búsqueda y qué fallas quedaron expuestas en el sistema de seguridad.