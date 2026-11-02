¿Por qué ver 'Tony', el filme sobre Anthony Bourdain antes de convertirse en un ícono?

Antes de recorrer el mundo, convertirse en uno de los chefs y escritores gastronómicos más reconocidos y conquistar a la audiencia con sus relatos sobre comida, cultura y viajes, Anthony Bourdain fue un joven universitario que todavía buscaba su camino.

Esa etapa poco conocida de su vida es el punto de partida de “Tony”, película biográfica que explora los primeros pasos del cocinero en el mundo de la gastronomía.

La cinta, dirigida por Matt Johnson, se sitúa en 1975, cuando Bourdain tenía 19 años y viaja a Provincetown, Massachusetts, donde termina trabajando en un restaurante de la zona.

Lo que comienza como un empleo en el área de lavado de platos pronto se transforma en una experiencia que lo introduce a la intensidad de las cocinas profesionales, con largas jornadas, presión, compañerismo, conflictos y un ambiente tan exigente como fascinante.

UN VERANO QUE CAMBIÓ SU CAMINO

Interpretado por Dominic Sessa, el joven Bourdain aparece como un universitario inconforme, impulsivo y todavía lejos de la personalidad que años después lo llevaría a convertirse en una figura internacional. La historia sigue su adaptación a ese entorno, sus relaciones personales y los encuentros que comienzan a modificar su manera de entender la cocina y su futuro.

El elenco también reúne a Antonio Banderas, quien interpreta al chef José Vatel, una figura de mentor para el protagonista; Emilia Jones, como Nancy, y Leo Woodall, en el papel de Sal, compañero de trabajo de Bourdain. La producción incorpora además la participación especial del reconocido chef Eric Ripert, amigo cercano del verdadero Anthony Bourdain.

Lejos de contar toda su trayectoria, “Tony” concentra su relato en un periodo específico de formación y toma como referencia los primeros capítulos de “Kitchen Confidential”, el libro autobiográfico publicado por Bourdain en el año 2000, donde compartió algunas de sus experiencias más intensas dentro de las cocinas.

¿POR QUÉ VERLA?

La película recientemente llegó a la plataforma de streaming Prime Video y uno de sus grandes atractivos está en acercarse a una faceta distinta del personaje que millones de espectadores conocieron a través de programas como “Parts Unknown” y “A Cook’s Tour”.

La producción permite observar al hombre antes de la fama, cuando todavía estaba descubriendo el universo culinario que posteriormente se convertiría en el centro de sus libros, programas y viajes.

Por ello, “Tony” representa una oportunidad para conocer los primeros años de Anthony Bourdain, descubrir las experiencias que marcaron su acercamiento a la gastronomía y entender cómo comenzó el camino de quien, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las voces más reconocidas de la cultura culinaria y los viajes.