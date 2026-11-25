Una oferta laboral que parece demasiado buena para ser verdad es el punto de partida de “Un trabajo maldito (Kkuralba)”, la nueva apuesta surcoreana de terror, misterio y fantasía que llegó recientemente al catálogo de Netflix. Con ocho episodios, esta producción combina situaciones sobrenaturales, suspenso y una historia en la que conseguir dinero puede convertirse en una cuestión de supervivencia.

La trama sigue a Byeon Hyeok-jun, un joven que atraviesa una complicada situación económica y se encuentra desesperado por pagar sus deudas. Cuando descubre una misteriosa agencia de empleos temporales, recibe una propuesta difícil de rechazar, trabajos que ofrecen una remuneración de hasta 50 veces el salario mínimo. Sin embargo, existe una condición que deberá respetar, la de mantener en secreto todo lo que suceda durante cada jornada laboral.

Trabajos que esconden algo más

Lo que inicialmente parece una oportunidad para salir de sus problemas financieros pronto se transforma en una experiencia aterradora. Su primer destino es una tienda de conveniencia durante el turno nocturno, donde descubre que detrás de un establecimiento aparentemente común se esconden fenómenos inexplicables y situaciones que ponen en riesgo su vida.

A partir de ese momento, Hyeok-jun se enfrenta a diferentes empleos, cada uno con sus propias reglas y amenazas. Desde acompañar a un extraño payaso hasta repartir leche o participar en un ensayo clínico, cada jornada representa un nuevo desafío en el que cualquier error puede tener consecuencias fatales.

Mientras avanza la historia, el protagonista comienza a investigar los secretos de la agencia Spider Manpower y descubre que detrás de sus atractivas ofertas laborales existe algo mucho más oscuro. Con ayuda de su hermana Ji-yoon y de Yeon-joo, una investigadora interesada en los extraños acontecimientos, intentará descubrir qué hay detrás de esta organización.

Un elenco surcoreano

La producción tiene como protagonista a Lee Jae-wook, quien interpreta a Hyeok-jun, acompañado por Go Min-si como Yeon-joo y Kim Min-ha en el papel de Ji-yoon. También participa Lee Hee-joon como el misterioso responsable de la agencia de empleos.

Dirigida por Kim Da-min y desarrollada creativamente por Han Jun-hee, la miniserie presenta ocho episodios con duraciones aproximadas de entre 33 y 44 minutos.

Con una premisa que mezcla los problemas económicos de la vida cotidiana con elementos sobrenaturales, “Un trabajo maldito” propone una historia en la que un empleo aparentemente perfecto puede convertirse en la peor de las pesadillas.