¿Por qué ver ‘Wildwood’, la nueva película animada aplaudida por la crítica?

La fantasía, las criaturas extraordinarias y los secretos familiares se entrelazan en “Wildwood”, una película animada que lleva al espectador a un bosque misterioso donde la aventura infantil adquiere tonos más oscuros.

Dirigida por Travis Knight, la producción del estudio LAIKA destaca por su ambiciosa animación en stop motion, una técnica que construye el movimiento a partir de fotografías sucesivas de figuras físicas y que aquí alcanza una escala extraordinaria.

La historia sigue a Prue McKeel, una adolescente de Portland que emprende una peligrosa travesía para rescatar a su hermano menor, Mac, secuestrado por una bandada de cuervos. Acompañada por Curtis, un amigo que se suma a la búsqueda, la joven se interna en un territorio fantástico habitado por animales parlantes, bandidos, soldados y personajes que esconden sus propias intenciones. En ese mundo, el rescate se convierte en una aventura que obliga a Prue a enfrentarse al peligro, descubrir secretos y asumir nuevas responsabilidades.

Basada en la novela fantástica publicada en 2011 por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis, la película combina los elementos tradicionales de los cuentos de hadas con una ambientación inquietante.

Su universo no se limita a la magia y las criaturas extraordinarias, pues también incorpora conflictos relacionados con el duelo, el crecimiento personal, el autoritarismo y la resistencia, lo que le da una dimensión más compleja que la de una aventura infantil convencional.

Una animación más allá del cuento

Uno de los principales motivos para ver “Wildwood” es el trabajo visual de LAIKA, estudio reconocido por títulos como “Los mundos de Coraline” y “Kubo y la búsqueda samurái”. La nueva producción utiliza marionetas, escenarios físicos y movimientos fotografiados cuadro por cuadro para construir un bosque lleno de texturas, criaturas y detalles minuciosos. La película cuenta con 230 marionetas y 132 escenarios, una escala de producción que refleja la complejidad de su propuesta artesanal.

La recepción crítica ha destacado precisamente esa riqueza visual, la creatividad de sus personajes y la ambición técnica de la animación. Sin embargo, la historia ha generado opiniones divididas, mientras algunos análisis valoran su atmósfera fantástica y su apuesta por una aventura de corte clásico, otros consideran que la trama no alcanza el mismo nivel que su apartado artístico, debido a ciertos elementos previsibles y a la falta de profundidad de algunos de sus temas.

También se ha advertido que la violencia y los conflictos emocionales pueden resultar intensos para el público infantil.

Con una duración aproximada de 132 minutos, “Wildwood” resulta una opción para quienes buscan una película de animación que combine fantasía, aventura y temas más complejos de lo habitual.

Su principal atractivo está en la construcción de un universo visual que invita a detenerse en cada detalle, aunque su historia puede no satisfacer por igual a todos los espectadores.