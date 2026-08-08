¿Por qué visitar el Puente de Ojuela? Una escapada entre minas, desierto y aventura

En medio del paisaje semidesértico de Durango se levanta uno de los escenarios más sorprendentes del norte de México, el Puente de Ojuela, una antigua obra de ingeniería minera que hoy se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Mapimí, Pueblo Mágico.

Visitarlo significa caminar sobre un puente colgante de 336 metros de longitud, contemplar desde las alturas las barrancas del desierto y descubrir la historia de un antiguo pueblo minero que alguna vez tuvo una intensa actividad alrededor de la extracción de minerales.

UN PUENTE CON HISTORIA MINERA

El origen de Ojuela está ligado directamente a la minería. La mina fue fundada en 1598 y tuvo su época de mayor esplendor durante el siglo XVIII. Más tarde, en 1891, la compañía Peñoles adquirió la mina y modernizó sus instalaciones.

Como parte de aquella transformación se construyó, en 1892, el imponente puente colgante que permitía comunicar la zona minera y facilitar el traslado del mineral. La estructura fue diseñada por el ingeniero alemán Santiago Minguín, quien también tuvo participación en trabajos relacionados con el Golden Gate de San Francisco.

Hoy, el puente permanece como uno de los principales testimonios de aquella época y como un escenario perfecto para conocer otra cara de Durango: la de sus antiguos pueblos mineros.

ENTRE EL DESIERTO Y EL VACÍO

El principal atractivo está en cruzar el puente. La caminata permite apreciar desde lo alto las formaciones rocosas, las barrancas y el paisaje árido que rodea a Ojuela.

Para quienes buscan algo más que contemplar el paisaje, también existe la posibilidad de vivir la experiencia desde la adrenalina con una tirolesa que atraviesa la barranca a más de 100 metros de altura.

La combinación de aventura, fotografía y paisaje convierte al sitio en una escapada especialmente atractiva para quienes buscan destinos diferentes, lejos de los circuitos turísticos más tradicionales.

LA MINA Y EL PUEBLO FANTASMA

La visita también permite acercarse a los vestigios de la antigua comunidad minera. Ojuela llegó a convertirse en un importante asentamiento alrededor de la explotación de minerales y, tras el declive de la actividad, terminó convertido prácticamente en un pueblo fantasma.

En la zona de la mina pueden realizarse recorridos para conocer parte de los antiguos espacios mineros y acercarse a la historia de quienes trabajaron en sus túneles. Así, el viaje no se queda únicamente en la fotografía del famoso puente, sino que también ofrece una mirada al pasado minero de Mapimí.

UNA PARADA IMPERDIBLE EN MAPIMÍ

El recorrido por Ojuela puede complementarse con una visita al centro de Mapimí. El municipio fue fundado en 1598 y es el primer Pueblo Mágico de Durango; además, forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Por eso, una visita al Puente de Ojuela no es solamente una excursión para cruzar un puente colgante. Es una oportunidad para conocer un paisaje singular del semidesierto, descubrir la historia minera de Durango, recorrer los vestigios de una antigua comunidad y, para los más aventureros, lanzarse en tirolesa sobre una de sus barrancas.

En Ojuela, la historia y la aventura se encuentran en un mismo lugar: un puente suspendido sobre el desierto que todavía cuenta la historia de la riqueza minera que alguna vez hizo vibrar a Mapimí.

¿CÓMO LLEGAR AL PUENTE DE OJUELA?

El Puente de Ojuela se encuentra en el municipio de Mapimí, Durango, aproximadamente a 10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal.

Para llegar, primero se debe tomar como referencia el Pueblo Mágico de Mapimí y, desde ahí, continuar hacia la zona de Ojuela por carretera.

Al tratarse de un atractivo ubicado fuera de la zona urbana, resulta recomendable consultar previamente las condiciones del camino y los horarios de acceso.

La ubicación puede consultarse también en la ficha turística oficial de Durango, que señala al Puente de Ojuela como un sitio de historia, aventura y fotografía.